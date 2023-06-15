«Ведомости»: в ГД захотели отменить сразу 25 статей административного кодекса

16 июня 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Депутаты выступают за отмену «устаревших» статей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы РФ выступили с предложением отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Это предлагается сделать для «снижения административного давления на граждан субъекты предпринимательской деятельности», заявил лидер фракции «Новые люди» в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев. Наиболее показательной по задумке депутатов стала бы отмена ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». «Во время коронавируса по этой статье привлекли огромное количество ИП и юрлиц. Чаще всего наказывали за отсутствие маски у сотрудников. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей», — заявил Нечаев газете «Ведомости». Также, как сообщил Нечаев, депутаты выступают за отмену норм кодекса, которые, по их мнению, устарели. Речь идет о ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАПа, которые предполагают штрафы за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соавторы поправок предлагают отменить и несколько статей, которые касаются трудовых отношений (5.28. — 5.33. и 5.7). Ранее депутаты партии «Новые люди» предложили снизить штрафы за правонарушения в области предпринимательства по 17 наиболее «массовым» статьям КоАП. По словам Алексея Нечаева, общая сумма штрафов в 2022 году составила около восьми миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы РФ выступили с предложением отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Это предлагается сделать для «снижения административного давления на граждан субъекты предпринимательской деятельности», заявил лидер фракции «Новые люди» в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев. Наиболее показательной по задумке депутатов стала бы отмена ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». «Во время коронавируса по этой статье привлекли огромное количество ИП и юрлиц. Чаще всего наказывали за отсутствие маски у сотрудников. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей», — заявил Нечаев газете «Ведомости». Также, как сообщил Нечаев, депутаты выступают за отмену норм кодекса, которые, по их мнению, устарели. Речь идет о ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАПа, которые предполагают штрафы за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соавторы поправок предлагают отменить и несколько статей, которые касаются трудовых отношений (5.28. — 5.33. и 5.7). Ранее депутаты партии «Новые люди» предложили снизить штрафы за правонарушения в области предпринимательства по 17 наиболее «массовым» статьям КоАП. По словам Алексея Нечаева, общая сумма штрафов в 2022 году составила около восьми миллиардов рублей.