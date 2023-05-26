«Новые люди» предложили вдвое снизить штрафы для бизнеса

«Новые люди» призывают упростить жизнь бизнесу Фото: пресс-служба «Новых людей»

Депутаты партии «Новые люди» направили в правительство законопроект о двукратном снижении административных штрафов за правонарушения в области предпринимательства по 17 наиболее «массовым» статьям КоАП. Также предлагается отменить наказание в виде административного приостановления деятельности ИП и юрлиц. Об этом 26 мая, в день российского предпринимательства, рассказал URA.RU лидер партии Алексей Нечаев.

«Предпринимателям сейчас приходится биться на два фронта. С одной стороны — санкции, с другой — проверки и новые требования, которыми часто бьют по своим. Мы внесли законопроект, чтобы вдвое снизить штрафы по самым ходовым статьям КоАП», — заявил лидер «Новых людей», его слова приводит пресс-служба партии.

По словам Нечаева, за прошлый год общая сумма таких штрафов составила около 8 млрд рублей. В случае принятия нового закона сокращение уже наложенных штрафов позволит увеличить инвестиции в российскую экономику минимум на 4 миллиарда. Сохраненные деньги предприниматели смогут направить в развитие своего дела и улучшение качества труда работников.

«Поддержка людей дела — это рост экономики, работа для людей и налоги в бюджет. Если нам нужна экономическая независимость, пора отстать от предпринимателей и дать им спокойно делать свое дело», — написал Нечаев в своем telegram-канале .

Новые люди продолжают работу по снижению административного давления на бизнес. В планах — проект моратория на новые нормативы и ограничения в стратегических отраслях.

«Самая действенная мера — пятилетний мораторий на новые нормативы и ограничения в стратегических отраслях. Хватит держать МСП на коротком поводке и делать моратории на один год. Технологии, наука, образование, производство — то, где нужен прорыв. Давайте отстанем от людей и дадим возможность делать свое дело», — предложил Алексей Нечаев.