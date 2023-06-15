15 июня 2023

Силовики ищут убийцу студента челябинского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Студента нашли мертвым в реке в середине мая Фото:

В Челябинске силовики разыскивают убийцу студента ЧелГУ Дмитрия Челнокова, найденного мертвым в реке. Как 16 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«По результатам судебно-медицинской экспертизы следов насилия на теле не обнаружено. Однако родители студента настояли на возбуждении уголовного дела по факту убийства», — рассказал источник.

По данным URA.RU, следователи отследили перемещение студента по камерам. Все время он был один. Предположить, кто мог убить молодого человека, не представляется возможным.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там отказались от комментария, сославшись на тайну следствия.

Тело студента нашли в реке Миасс возле деревни Казанцево в середине мая. С конца апреля он числился пропавшим без вести. Он обучался на третьем курсе ЧелГУ.

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В Челябинске силовики разыскивают убийцу студента ЧелГУ Дмитрия Челнокова, найденного мертвым в реке. Как 16 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). «По результатам судебно-медицинской экспертизы следов насилия на теле не обнаружено. Однако родители студента настояли на возбуждении уголовного дела по факту убийства», — рассказал источник. По данным URA.RU, следователи отследили перемещение студента по камерам. Все время он был один. Предположить, кто мог убить молодого человека, не представляется возможным. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там отказались от комментария, сославшись на тайну следствия. Тело студента нашли в реке Миасс возле деревни Казанцево в середине мая. С конца апреля он числился пропавшим без вести. Он обучался на третьем курсе ЧелГУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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