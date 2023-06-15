Силовики ищут убийцу студента челябинского вуза

Студента нашли мертвым в реке в середине мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске силовики разыскивают убийцу студента ЧелГУ Дмитрия Челнокова, найденного мертвым в реке. Как 16 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«По результатам судебно-медицинской экспертизы следов насилия на теле не обнаружено. Однако родители студента настояли на возбуждении уголовного дела по факту убийства», — рассказал источник.

По данным URA.RU, следователи отследили перемещение студента по камерам. Все время он был один. Предположить, кто мог убить молодого человека, не представляется возможным.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там отказались от комментария, сославшись на тайну следствия.

Тело студента нашли в реке Миасс возле деревни Казанцево в середине мая. С конца апреля он числился пропавшим без вести. Он обучался на третьем курсе ЧелГУ.