Студента ЧелГУ нашли мертвым у кладбища

Студент обучался на третьем курсе ЧелГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В реке Миасс возле деревни Казанцево (Челябинская область) обнаружен труп человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. По данным URA.RU, тело было найдено в районе местного кладбища, а погибшим оказался ранее числившийся пропавшим без вести студент ЧелГУ Дмитрий Челноков.

«Спасатели с использованием специального снаряжения транспортировали тело к берегу и передали его сотрудникам СКР. Погибшим оказался молодой человек 2001 года рождения, числившийся пропавшим без вести с 26 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

По данным URA.RU, Челноков обучался на третьем курсе Челябинского госуниверситета. В настоящее время обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

По информации поисковой организации «Лиза Алерт», Челноков днем 25 апреля ушел в неизвестном направлении. На нем были черная куртка, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.