16 мая 2023

Студента ЧелГУ нашли мертвым у кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , студенческий билет
Студент обучался на третьем курсе ЧелГУ Фото:

В реке Миасс возле деревни Казанцево (Челябинская область) обнаружен труп человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. По данным URA.RU, тело было найдено в районе местного кладбища, а погибшим оказался ранее числившийся пропавшим без вести студент ЧелГУ Дмитрий Челноков.

«Спасатели с использованием специального снаряжения транспортировали тело к берегу и передали его сотрудникам СКР. Погибшим оказался молодой человек 2001 года рождения, числившийся пропавшим без вести с 26 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

По данным URA.RU, Челноков обучался на третьем курсе Челябинского госуниверситета. В настоящее время обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

По информации поисковой организации «Лиза Алерт», Челноков днем 25 апреля ушел в неизвестном направлении. На нем были черная куртка, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В реке Миасс возле деревни Казанцево (Челябинская область) обнаружен труп человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. По данным URA.RU, тело было найдено в районе местного кладбища, а погибшим оказался ранее числившийся пропавшим без вести студент ЧелГУ Дмитрий Челноков. «Спасатели с использованием специального снаряжения транспортировали тело к берегу и передали его сотрудникам СКР. Погибшим оказался молодой человек 2001 года рождения, числившийся пропавшим без вести с 26 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. По данным URA.RU, Челноков обучался на третьем курсе Челябинского госуниверситета. В настоящее время обстоятельства и причина смерти устанавливаются. По информации поисковой организации «Лиза Алерт», Челноков днем 25 апреля ушел в неизвестном направлении. На нем были черная куртка, темно-синие джинсы и черные кроссовки. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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