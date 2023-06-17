Психолог Миллер: осознанность помогает избавиться от тревоги и навязчивых мыслей

18 июня 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Нужно вводить новшества в свое поведение и разнообразить распорядок дня, считает психолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Избавиться от тревоги и навязчивых мыслей поможет осознанность — перенос и фиксация внимания в настоящем моменте. Об этом заявила медицинский психолог клиники «Медси» в Красногорске Арина Миллер. По ее мнению, действия, которые человек выполняет автоматически, иногда приводят к тревоге, так как человек не может о них вспомнить. «Осознанность — одна из тактик, которая может помочь в борьбе с автоматизмами. Перенос и фиксация внимания в настоящем моменте поможет прервать автоматическое поведение», — передают слова Арины Миллер «Известия». Психолог подчеркнула, что один из способов оставаться осознанным — вводить новшества в свое поведение и разнообразить распорядок дня. Таким образом можно прервать цепочку привычных действий и избавиться от тревоги, считает Миллер. Ранее психолог Дворкина рассказала, что одним из главных симптомов панических атак является страх смерти. По ее мнению, именно по этому признаку можно отличить тревогу от других физических недомоганий. Невролог Павел Хорошев сообщил об опасности употребления антидепрессантов. Он считает, что их самостоятельный прием может нанести серьезный вред здоровью.

Избавиться от тревоги и навязчивых мыслей поможет осознанность — перенос и фиксация внимания в настоящем моменте. Об этом заявила медицинский психолог клиники «Медси» в Красногорске Арина Миллер. По ее мнению, действия, которые человек выполняет автоматически, иногда приводят к тревоге, так как человек не может о них вспомнить. «Осознанность — одна из тактик, которая может помочь в борьбе с автоматизмами. Перенос и фиксация внимания в настоящем моменте поможет прервать автоматическое поведение», — передают слова Арины Миллер «Известия». Психолог подчеркнула, что один из способов оставаться осознанным — вводить новшества в свое поведение и разнообразить распорядок дня. Таким образом можно прервать цепочку привычных действий и избавиться от тревоги, считает Миллер. Ранее психолог Дворкина рассказала, что одним из главных симптомов панических атак является страх смерти. По ее мнению, именно по этому признаку можно отличить тревогу от других физических недомоганий. Невролог Павел Хорошев сообщил об опасности употребления антидепрессантов. Он считает, что их самостоятельный прием может нанести серьезный вред здоровью.