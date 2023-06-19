Инфляция в Пермском крае выросла в два раза

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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, корзина с продуктами, магазин, супермаркет, продукты питания
Продукты подорожали не так сильно, как услуги Фото:

Центробанк РФ подвел итоги мая в экономике Пермского края. Как выяснилось, инфляция в регионе выросла до 2,64%, а еще в апреле она составляла 1,34%.

«Годовая инфляция в Пермском крае в мае 2023 года выросла относительно предыдущего месяца на 1,30 п. п., до 2,64%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (1,80%) и по России в целом (2,51%)», — говорится в сообщении ЦБ, поступившем в URA.RU. Ускорение роста цен в основном обусловили повышение потребительской активности, а также произошедшее ранее ослабление рубля.

Продовольственные товары в мае подорожали в среднем на 0,04%, а непродовольственные подешевели на 0,45%. Услуги выросли в цене на 11,6%. Такое увеличение в ЦБ объясняют повышением спроса на внутренний и зарубежный отдых.

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Центробанк РФ подвел итоги мая в экономике Пермского края. Как выяснилось, инфляция в регионе выросла до 2,64%, а еще в апреле она составляла 1,34%. «Годовая инфляция в Пермском крае в мае 2023 года выросла относительно предыдущего месяца на 1,30 п. п., до 2,64%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (1,80%) и по России в целом (2,51%)», — говорится в сообщении ЦБ, поступившем в URA.RU. Ускорение роста цен в основном обусловили повышение потребительской активности, а также произошедшее ранее ослабление рубля. Продовольственные товары в мае подорожали в среднем на 0,04%, а непродовольственные подешевели на 0,45%. Услуги выросли в цене на 11,6%. Такое увеличение в ЦБ объясняют повышением спроса на внутренний и зарубежный отдых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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