19 июня 2023

После отравления детей в лагере под Екатеринбургом министр выступил с важным требованием

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства СО под председательством Алексея Орлова. Екатеринбург, биктуганов юрий
Министр Юрий Биктуганов потребовал ответственнее подходить к организации летнего отдыха для детей в регионе Фото:

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал от ответственных за детский летний отдых неукоснительно соблюдать санитарные меры. Об этом сообщает информационный портал региона. Ранее в одном из оздоровительных лагерей региона дети подхватили кишечную инфекцию.

«Произошедшие случаи заболеваний в каждом муниципалитете должны быть проанализированы. На основании результатов должны быть сделаны выводы и обеспечены все меры профилактики», — сказал Юрий Биктуганов в ходе совещания с организаторами системы оздоровления, которое прошло 19 июня.

Также министр отметил, что для недопущения возникновения инфекции в оздоровительных учреждениях необходимо продолжать организацию всех предохранительных мероприятий. «Необходимо проводить санитарную обработку и проветривание помещений, а также использовать бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Кроме всего, необходимо ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и с участием родителей», — заявил Биктуганов.

Ранее URA.RU писало, что в свердловском оздоровительном лагере дети подхватили кишечную инфекцию. Инцидент произошел в детском загородном лагере «Изумруд». Порядка 15 детей подхватили инфекцию.

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Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал от ответственных за детский летний отдых неукоснительно соблюдать санитарные меры. Об этом сообщает информационный портал региона. Ранее в одном из оздоровительных лагерей региона дети подхватили кишечную инфекцию. «Произошедшие случаи заболеваний в каждом муниципалитете должны быть проанализированы. На основании результатов должны быть сделаны выводы и обеспечены все меры профилактики», — сказал Юрий Биктуганов в ходе совещания с организаторами системы оздоровления, которое прошло 19 июня. Также министр отметил, что для недопущения возникновения инфекции в оздоровительных учреждениях необходимо продолжать организацию всех предохранительных мероприятий. «Необходимо проводить санитарную обработку и проветривание помещений, а также использовать бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Кроме всего, необходимо ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и с участием родителей», — заявил Биктуганов. Ранее URA.RU писало, что в свердловском оздоровительном лагере дети подхватили кишечную инфекцию. Инцидент произошел в детском загородном лагере «Изумруд». Порядка 15 детей подхватили инфекцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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