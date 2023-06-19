После отравления детей в лагере под Екатеринбургом министр выступил с важным требованием

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал от ответственных за детский летний отдых неукоснительно соблюдать санитарные меры. Об этом сообщает информационный портал региона. Ранее в одном из оздоровительных лагерей региона дети подхватили кишечную инфекцию.
«Произошедшие случаи заболеваний в каждом муниципалитете должны быть проанализированы. На основании результатов должны быть сделаны выводы и обеспечены все меры профилактики», — сказал Юрий Биктуганов в ходе совещания с организаторами системы оздоровления, которое прошло 19 июня.
Также министр отметил, что для недопущения возникновения инфекции в оздоровительных учреждениях необходимо продолжать организацию всех предохранительных мероприятий. «Необходимо проводить санитарную обработку и проветривание помещений, а также использовать бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Кроме всего, необходимо ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и с участием родителей», — заявил Биктуганов.
Ранее URA.RU писало, что в свердловском оздоровительном лагере дети подхватили кишечную инфекцию. Инцидент произошел в детском загородном лагере «Изумруд». Порядка 15 детей подхватили инфекцию.
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