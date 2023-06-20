20 июня 2023

Премьер Госсовета Ли Цян не позволил Шольцу навязать Китаю свою повестку

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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Шольц не сумел обсудить Украину с Ли Цяном Фото:

Премьер Госсовета Китая Ли Цян предпочел не говорить об Украине на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, несмотря на желание последнего углубиться в проблемы спецоперации. На эту деталь в общении двух политиков обратили внимание американские медиа.

«Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией. Но избегал упоминания России или Украины», — рассказал портал Politico. Журналисты отметили, что представителю Китая на этой встрече был интересен исключительно вопрос торговых отношений с Берлином.

Ранее Шольц призвал КНР надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки в контексте украинского конфликта. Согласно мнению немецкого канцлера, конфронтацию двух стран необходимо заморозить, передает МК.

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Премьер Госсовета Китая Ли Цян предпочел не говорить об Украине на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, несмотря на желание последнего углубиться в проблемы спецоперации. На эту деталь в общении двух политиков обратили внимание американские медиа. «Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией. Но избегал упоминания России или Украины», — рассказал портал Politico. Журналисты отметили, что представителю Китая на этой встрече был интересен исключительно вопрос торговых отношений с Берлином. Ранее Шольц призвал КНР надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки в контексте украинского конфликта. Согласно мнению немецкого канцлера, конфронтацию двух стран необходимо заморозить, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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