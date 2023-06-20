Премьер Госсовета Ли Цян не позволил Шольцу навязать Китаю свою повестку

21 июня 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Шольц не сумел обсудить Украину с Ли Цяном Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Премьер Госсовета Китая Ли Цян предпочел не говорить об Украине на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, несмотря на желание последнего углубиться в проблемы спецоперации. На эту деталь в общении двух политиков обратили внимание американские медиа. «Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией. Но избегал упоминания России или Украины», — рассказал портал Politico. Журналисты отметили, что представителю Китая на этой встрече был интересен исключительно вопрос торговых отношений с Берлином. Ранее Шольц призвал КНР надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки в контексте украинского конфликта. Согласно мнению немецкого канцлера, конфронтацию двух стран необходимо заморозить, передает МК .

Премьер Госсовета Китая Ли Цян предпочел не говорить об Украине на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, несмотря на желание последнего углубиться в проблемы спецоперации. На эту деталь в общении двух политиков обратили внимание американские медиа. «Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией. Но избегал упоминания России или Украины», — рассказал портал Politico. Журналисты отметили, что представителю Китая на этой встрече был интересен исключительно вопрос торговых отношений с Берлином. Ранее Шольц призвал КНР надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки в контексте украинского конфликта. Согласно мнению немецкого канцлера, конфронтацию двух стран необходимо заморозить, передает МК.