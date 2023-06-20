20 июня 2023

Прокуратура проверит аттракцион в Челябинске, где травмировался ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Семилетнему мальчику срезало фалангу пальца на аттракционе «Беговое колесо» Фото:

Прокуратура проверит аттракцион в Челябинске, где травмировался ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратурой города Челябинска организована проверка по публикации СМИ о получении травмы несовершеннолетним ребенком 02.06.2023 в „Арт-сквере“ на аттракционе „Беговое колесо“. В ходе проверки будет дана оценка исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, а также соблюдению требований федерального законодательства органами местного самоуправления при обслуживании детской игровой площадки», — сообщили в пресс-службе.

Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. Есть фотографии произошедшего. Женщина обратилась в администрацию Челябинска с просьбой отремонтировать или демонтировать аттракцион, сообщило издание «74.ру».

2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на аттракционе «Беговое колесо»
2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на аттракционе «Беговое колесо»
Фото:

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Прокуратура проверит аттракцион в Челябинске, где травмировался ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратурой города Челябинска организована проверка по публикации СМИ о получении травмы несовершеннолетним ребенком 02.06.2023 в „Арт-сквере“ на аттракционе „Беговое колесо“. В ходе проверки будет дана оценка исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, а также соблюдению требований федерального законодательства органами местного самоуправления при обслуживании детской игровой площадки», — сообщили в пресс-службе. Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. Есть фотографии произошедшего. Женщина обратилась в администрацию Челябинска с просьбой отремонтировать или демонтировать аттракцион, сообщило издание «74.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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