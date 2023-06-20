Прокуратура проверит аттракцион в Челябинске, где травмировался ребенок. Фото

21 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Семилетнему мальчику срезало фалангу пальца на аттракционе «Беговое колесо» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура проверит аттракцион в Челябинске, где травмировался ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратурой города Челябинска организована проверка по публикации СМИ о получении травмы несовершеннолетним ребенком 02.06.2023 в „Арт-сквере“ на аттракционе „Беговое колесо“. В ходе проверки будет дана оценка исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, а также соблюдению требований федерального законодательства органами местного самоуправления при обслуживании детской игровой площадки», — сообщили в пресс-службе. Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. Есть фотографии произошедшего. Женщина обратилась в администрацию Челябинска с просьбой отремонтировать или демонтировать аттракцион, сообщило издание «74.ру». 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на аттракционе «Беговое колесо» Фото: сайт прокуратуры Челябинской области

Прокуратура проверит аттракцион в Челябинске, где травмировался ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратурой города Челябинска организована проверка по публикации СМИ о получении травмы несовершеннолетним ребенком 02.06.2023 в „Арт-сквере“ на аттракционе „Беговое колесо“. В ходе проверки будет дана оценка исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, а также соблюдению требований федерального законодательства органами местного самоуправления при обслуживании детской игровой площадки», — сообщили в пресс-службе. Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. Есть фотографии произошедшего. Женщина обратилась в администрацию Челябинска с просьбой отремонтировать или демонтировать аттракцион, сообщило издание «74.ру».