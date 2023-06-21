Помощник Путина посетил Ельцин Центр на фоне проверки на иноагента

22 июня 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Владимир Мединский приехал в Екатеринбург 21 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента РФ Владимир Мединский во время визита в Екатеринбург посетил Ельцин Центр — на фоне проверки учреждения со стороны Минюста. По данным URA.RU, как таковой экскурсии по экспозиции не было. «Владимир Ростиславович ознакомился со списком жертвователей и посмотрел короткий фильм», — поделился очевидец. Встречи с исполнительным директором ЕЦ Александром Дроздовым у Мединского, добавил собеседник, не было. Делиться с URA.RU впечатлениями от увиденного в ЕЦ Мединский отказался. «Мы не для этого собрались», — сказал он корреспонденту на открытии стелы «Город трудовой доблести» утром 22 июня. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра на прошлой неделе заявил замминистра Олег Свириденко. С просьбой выяснить, нет ли оснований для признания учреждения иноагентом, в ведомство обращался целый ряд депутатов Госдумы, включая Андрея Альшевских. Он же позднее сообщил, что сейчас нормально проверить ЕЦ невозможно — по федеральному закону доступ ко внутренней документации учреждения закрыт. Фото: URA.RU

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время визита в Екатеринбург посетил Ельцин Центр — на фоне проверки учреждения со стороны Минюста. По данным URA.RU, как таковой экскурсии по экспозиции не было. «Владимир Ростиславович ознакомился со списком жертвователей и посмотрел короткий фильм», — поделился очевидец. Встречи с исполнительным директором ЕЦ Александром Дроздовым у Мединского, добавил собеседник, не было. Делиться с URA.RU впечатлениями от увиденного в ЕЦ Мединский отказался. «Мы не для этого собрались», — сказал он корреспонденту на открытии стелы «Город трудовой доблести» утром 22 июня. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра на прошлой неделе заявил замминистра Олег Свириденко. С просьбой выяснить, нет ли оснований для признания учреждения иноагентом, в ведомство обращался целый ряд депутатов Госдумы, включая Андрея Альшевских. Он же позднее сообщил, что сейчас нормально проверить ЕЦ невозможно — по федеральному закону доступ ко внутренней документации учреждения закрыт.