21 июня 2023

Помощник Путина посетил Ельцин Центр на фоне проверки на иноагента

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир, портрет
Владимир Мединский приехал в Екатеринбург 21 июня Фото:

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время визита в Екатеринбург посетил Ельцин Центр — на фоне проверки учреждения со стороны Минюста. По данным URA.RU, как таковой экскурсии по экспозиции не было.

«Владимир Ростиславович ознакомился со списком жертвователей и посмотрел короткий фильм», — поделился очевидец. Встречи с исполнительным директором ЕЦ Александром Дроздовым у Мединского, добавил собеседник, не было.

Делиться с URA.RU впечатлениями от увиденного в ЕЦ Мединский отказался. «Мы не для этого собрались», — сказал он корреспонденту на открытии стелы «Город трудовой доблести» утром 22 июня.

О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра на прошлой неделе заявил замминистра Олег Свириденко. С просьбой выяснить, нет ли оснований для признания учреждения иноагентом, в ведомство обращался целый ряд депутатов Госдумы, включая Андрея Альшевских. Он же позднее сообщил, что сейчас нормально проверить ЕЦ невозможно — по федеральному закону доступ ко внутренней документации учреждения закрыт.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время визита в Екатеринбург посетил Ельцин Центр — на фоне проверки учреждения со стороны Минюста. По данным URA.RU, как таковой экскурсии по экспозиции не было. «Владимир Ростиславович ознакомился со списком жертвователей и посмотрел короткий фильм», — поделился очевидец. Встречи с исполнительным директором ЕЦ Александром Дроздовым у Мединского, добавил собеседник, не было. Делиться с URA.RU впечатлениями от увиденного в ЕЦ Мединский отказался. «Мы не для этого собрались», — сказал он корреспонденту на открытии стелы «Город трудовой доблести» утром 22 июня. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра на прошлой неделе заявил замминистра Олег Свириденко. С просьбой выяснить, нет ли оснований для признания учреждения иноагентом, в ведомство обращался целый ряд депутатов Госдумы, включая Андрея Альшевских. Он же позднее сообщил, что сейчас нормально проверить ЕЦ невозможно — по федеральному закону доступ ко внутренней документации учреждения закрыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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