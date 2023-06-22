Транспортники обеспечат челябинскому бизнесу выход на рынок Турции

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Фулфилмент-центр поможет бизнесменам быстрее выйти на рынок Турции Фото:

Транспортная компания «СДЭК» предложит предпринимателям Челябинска возможности для выхода на рынок Турции. Как URA.RU отметил глава «Фулфилмент СДЭК» Евгений Бахарев, услуги будут полезны при работе с турецкими маркетплейсами.

«В Стамбуле открыли фулфилмент-центр „СДЭК“ площадью две тысячи квадратных метров. Открытие объекта позволит предпринимателям из Челябинска выйти на новый рынок. В частности, „СДЭК“ поможет при работе с турецкими маркетплейсами», — заявил Бахарев.

Транспортники рассчитывают, что, учитывая рост товарооборота между странами, услуга станет востребованной, в том числе в Челябинске. Новый объект позволит сделать проще закупку турецких товаров для их транспортировки в Россию и страны СНГ. При этом «СДЭК» организует первую и последнюю милю по Турции, финансовую логистику и поможет при работе с турецкими маркетплейсами.

Фулфилмент — комплекс операций с товаром от момента заказа покупателем до момента получения покупки. В транспортном предприятии описали технические характеристики груза для доставки. Он может быть от 100 граммов. Срок доставки будет колебаться от восьми до десяти дней. «СДЭК» готов помочь с таможенным оформлением товара, дополнительной упаковкой, сборкой и разборкой партии.

Транспортная компания работает в семи странах мира и 24 городах. В мае фулфилмент-центр открылся в Шанхае (Китай).

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Транспортная компания «СДЭК» предложит предпринимателям Челябинска возможности для выхода на рынок Турции. Как URA.RU отметил глава «Фулфилмент СДЭК» Евгений Бахарев, услуги будут полезны при работе с турецкими маркетплейсами. «В Стамбуле открыли фулфилмент-центр „СДЭК“ площадью две тысячи квадратных метров. Открытие объекта позволит предпринимателям из Челябинска выйти на новый рынок. В частности, „СДЭК“ поможет при работе с турецкими маркетплейсами», — заявил Бахарев. Транспортники рассчитывают, что, учитывая рост товарооборота между странами, услуга станет востребованной, в том числе в Челябинске. Новый объект позволит сделать проще закупку турецких товаров для их транспортировки в Россию и страны СНГ. При этом «СДЭК» организует первую и последнюю милю по Турции, финансовую логистику и поможет при работе с турецкими маркетплейсами. Фулфилмент — комплекс операций с товаром от момента заказа покупателем до момента получения покупки. В транспортном предприятии описали технические характеристики груза для доставки. Он может быть от 100 граммов. Срок доставки будет колебаться от восьми до десяти дней. «СДЭК» готов помочь с таможенным оформлением товара, дополнительной упаковкой, сборкой и разборкой партии. Транспортная компания работает в семи странах мира и 24 городах. В мае фулфилмент-центр открылся в Шанхае (Китай).
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