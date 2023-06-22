Связисты ЦВО отработали передачу данных между командными пунктами в Свердловской области

Связисты военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали передачу данных по закрытым каналам связи и организовали работу полевых командных пунктов управления ПВО. Тренировка военных прошла в Свердловской области.
«На занятиях военные связисты отработали смену и оборудование позиций, развертывание пунктов управления и организовали непрерывный обмен данными между абонентами информационной сети в защитном режиме. В ходе тренировки военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы на колонну военной техники и отработали маскировку учебно-боевых позиций», — сообщили на портале Минобороны РФ.
В тренировке приняли участие до 100 военнослужащих. Было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.
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