В аэропорту Магнитогорска после жалоб установили подъемник для инвалидов

С жалобой на отсутствие подъемника для инвалидов обратился один из жителей региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) после жалоб в прокуратуру установили подъемное устройство для инвалидов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Жалоба была принята от гражданина на личном приеме уральским транспортным прокурором. В нарушение требований закона в аэропорту Магнитогорска подъемное устройство (амбулифт), обеспечивающее посадку на воздушные судна и высадку из них маломобильных пассажиров, отсутствовало», — сообщается в telegram-канале ведомства.

После жалобы прокуратура внесла представление руководителю аэропорта. Требования ведомства были выполнены.