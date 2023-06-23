23 июня 2023

В аэропорту Магнитогорска после жалоб установили подъемник для инвалидов

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С жалобой на отсутствие подъемника для инвалидов обратился один из жителей региона Фото:

В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) после жалоб в прокуратуру установили подъемное устройство для инвалидов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Жалоба была принята от гражданина на личном приеме уральским транспортным прокурором. В нарушение требований закона в аэропорту Магнитогорска подъемное устройство (амбулифт), обеспечивающее посадку на воздушные судна и высадку из них маломобильных пассажиров, отсутствовало», — сообщается в telegram-канале ведомства.

После жалобы прокуратура внесла представление руководителю аэропорта. Требования ведомства были выполнены.

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В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) после жалоб в прокуратуру установили подъемное устройство для инвалидов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Жалоба была принята от гражданина на личном приеме уральским транспортным прокурором. В нарушение требований закона в аэропорту Магнитогорска подъемное устройство (амбулифт), обеспечивающее посадку на воздушные судна и высадку из них маломобильных пассажиров, отсутствовало», — сообщается в telegram-канале ведомства. После жалобы прокуратура внесла представление руководителю аэропорта. Требования ведомства были выполнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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