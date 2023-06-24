В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию на 2,5 часа. Скрин

25 июня 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании AzurAir на более чем 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс ZF-837 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании AzurAir. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании AzurAir на более чем 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс ZF-837 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании AzurAir. На момент публикации новости ответ не был получен.