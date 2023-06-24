Самолет должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40
В Екатеринбурге задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании AzurAir на более чем 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс ZF-837 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании AzurAir. На момент публикации новости ответ не был получен.
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