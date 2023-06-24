24 июня 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию на 2,5 часа. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, azur air, самолет, азур эйр, азурэйр
Самолет должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40 Фото:

В Екатеринбурге задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании AzurAir на более чем 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс ZF-837 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании AzurAir. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании AzurAir на более чем 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс ZF-837 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 4:00 25 июня, однако был задержан до 6:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании AzurAir. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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