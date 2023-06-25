Ягоды созрели, теперь жители ждут появления грибов
Жители Челябинской области собирают ягоды ведрами. Об этом они написали в соцсетях.
«Сегодня поехали на поиски клубники, чтобы была ну вот прям сочная. Место — Аргаяшский район. И мы ее нашли в районе Ишалино. Клубника точно сочная — ведь собирали мы ее под зонтиками во время грозы», — написала пользователь Kate Alekseyevskih в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователь также написала, что теперь ждет появления грибов. Пока, по ее словам, был найден только один подосиновик в разломе старой пересохшей реки.
Клубнику собрали в Аргаяшском районе
Ягоды пока еще сочные, не подвявшие от солнца
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