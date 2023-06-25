Челябинцы собирают в лесах клубнику ведрами. Фото

26 июня 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Ягоды созрели, теперь жители ждут появления грибов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинской области собирают ягоды ведрами. Об этом они написали в соцсетях. «Сегодня поехали на поиски клубники, чтобы была ну вот прям сочная. Место — Аргаяшский район. И мы ее нашли в районе Ишалино. Клубника точно сочная — ведь собирали мы ее под зонтиками во время грозы», — написала пользователь Kate Alekseyevskih в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь также написала, что теперь ждет появления грибов. Пока, по ее словам, был найден только один подосиновик в разломе старой пересохшей реки. Клубнику собрали в Аргаяшском районе Kate Alekseyevskih Ягоды пока еще сочные, не подвявшие от солнца Kate Alekseyevskih

Жители Челябинской области собирают ягоды ведрами. Об этом они написали в соцсетях. «Сегодня поехали на поиски клубники, чтобы была ну вот прям сочная. Место — Аргаяшский район. И мы ее нашли в районе Ишалино. Клубника точно сочная — ведь собирали мы ее под зонтиками во время грозы», — написала пользователь Kate Alekseyevskih в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь также написала, что теперь ждет появления грибов. Пока, по ее словам, был найден только один подосиновик в разломе старой пересохшей реки.