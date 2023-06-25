25 июня 2023
24 июня 2023

Челябинцы собирают в лесах клубнику ведрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, ягоды, рынок
Ягоды созрели, теперь жители ждут появления грибов Фото:

Жители Челябинской области собирают ягоды ведрами. Об этом они написали в соцсетях.

«Сегодня поехали на поиски клубники, чтобы была ну вот прям сочная. Место — Аргаяшский район. И мы ее нашли в районе Ишалино. Клубника точно сочная — ведь собирали мы ее под зонтиками во время грозы», — написала пользователь Kate Alekseyevskih в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователь также написала, что теперь ждет появления грибов. Пока, по ее словам, был найден только один подосиновик в разломе старой пересохшей реки.

Клубнику собрали в Аргаяшском районе
Клубнику собрали в Аргаяшском районе
Ягоды пока еще сочные, не подвявшие от солнца
Ягоды пока еще сочные, не подвявшие от солнца

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Жители Челябинской области собирают ягоды ведрами. Об этом они написали в соцсетях. «Сегодня поехали на поиски клубники, чтобы была ну вот прям сочная. Место — Аргаяшский район. И мы ее нашли в районе Ишалино. Клубника точно сочная — ведь собирали мы ее под зонтиками во время грозы», — написала пользователь Kate Alekseyevskih в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь также написала, что теперь ждет появления грибов. Пока, по ее словам, был найден только один подосиновик в разломе старой пересохшей реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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