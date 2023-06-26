26 июня 2023

В Екатеринбурге пьяная школьница залила глаза перцовым баллончиков своей подруге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Что конкретно стало причиной конфликта школьниц, неизвестно Фото:

В Екатеринбурге пьяные школьница устроили разборку на парковке в ТРЦ VEER MALL. Инцидент произошел в апреле, однако видео драки появилось в социальных сетях только сейчас.

«Действие происходит на парковке Veer Mall, снято в конце апреля, всплыло только сейчас», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео девочки обсуждают, что одна школьница начала передразнивать другую. Затем конфликт стал набирать обороты и одна из участниц достала перцовый баллончик и залила им глаза второй старшекласснице. После этого девочки запинали владелицу средства обороны.

Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу ранее информации о данном инциденте в полицию не поступало. «Никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы. Сведения, опубликованные в соцсетях, зарегистрированы в отделе полиции №14. Сотрудники полиции проведут проверку по данному факту», — рассказали в ведомстве.

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В Екатеринбурге пьяные школьница устроили разборку на парковке в ТРЦ VEER MALL. Инцидент произошел в апреле, однако видео драки появилось в социальных сетях только сейчас. «Действие происходит на парковке Veer Mall, снято в конце апреля, всплыло только сейчас», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео девочки обсуждают, что одна школьница начала передразнивать другую. Затем конфликт стал набирать обороты и одна из участниц достала перцовый баллончик и залила им глаза второй старшекласснице. После этого девочки запинали владелицу средства обороны. Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу ранее информации о данном инциденте в полицию не поступало. «Никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы. Сведения, опубликованные в соцсетях, зарегистрированы в отделе полиции №14. Сотрудники полиции проведут проверку по данному факту», — рассказали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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