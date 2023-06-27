CNN: Запад просил Украину не бить по России во время мятежа

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Западные союзники просили Украину не провоцировать ситуацию в России во время мятежа Пригожина Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Партнеры Украины просили ее не бить по военным объектам внутри России во время мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом CNN заявил западный чиновник на правах анонимности.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России», — заявил чиновник. Его слова приводит CNN.

Мятеж Пригожина продолжался меньше суток. За это время его частная армия зашла в Ростов-на-Дону и Липецкую область. До Москвы оставалось 200 километров. Однако Пригожин свернул наступление после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний будет общаться с журналистами 27 июня, передает RT. Сам мятеж начался после опровержения слов Пригожина от Минобороны о том, что Россия ударила по позициям его бойцов.

Во время мятежа Украина пыталась прорваться на линии фронта. Однако Россия дала отпор. За время мятежа РФ отразила 16 атак.

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Партнеры Украины просили ее не бить по военным объектам внутри России во время мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом CNN заявил западный чиновник на правах анонимности. «Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России», — заявил чиновник. Его слова приводит CNN. Мятеж Пригожина продолжался меньше суток. За это время его частная армия зашла в Ростов-на-Дону и Липецкую область. До Москвы оставалось 200 километров. Однако Пригожин свернул наступление после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний будет общаться с журналистами 27 июня, передает RT. Сам мятеж начался после опровержения слов Пригожина от Минобороны о том, что Россия ударила по позициям его бойцов. Во время мятежа Украина пыталась прорваться на линии фронта. Однако Россия дала отпор. За время мятежа РФ отразила 16 атак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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