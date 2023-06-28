Две трети челябинских бизнесменов не имеют опыта в сфере своего бизнеса

Бизнес-клуб «Атланты»: среди челябинских бизнесменов 68% не имеют опыта в отрасли своей бизнес-ниши

Многие предприниматели Челябинска сделали мечту своей работой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Среди бизнесменов Челябинска 68% не имеют опыта работы в отрасли, в которой ведут предпринимательскую деятельность. Такие результаты исследования 28 июня привела пресс-служба бизнес-клуба «Атланты».

«Из челябинских бизнесменов 68% не имеют опыта работы в отрасли, в которой ведут предпринимательскую деятельность. Каждый пятый (22%) респондент высоко оценил востребованность своего бизнеса в данный момент», — отметили в «Атлантах».

Респонденты уточнили, на что опирались, принимая решение о выборе бизнес-ниши. Выяснилось, что 18% прислушивались к предложениям деловых партнеров, каждый пятый сам придумал идею для проекта, 13% вела уверенность в востребованности направления. Каждый десятый вдохновлялся информацией из интернета.

Опрос продемонстрировал, что 85% предпринимателей IT-сферы с детства мечтали о данной работе. Также долго идеей горели бизнесмены сферы общепита (58%) и образования (42%). Чаще остальных увлечения делали своей работой представители индустрии моды. Интересно, что бизнесменов в направлении ритейла привлекла к своему делу его высокая маржинальность. На это указала гендиректор «Атлантов» Олеся Сивач.

Челябинские предприниматели описали, чем их увлекает собственное занятие. Респонденты отметили высокий спрос на товары и услуги компании (27%), активный темп развития данной отрасли (21%). В ходе опроса каждый пятый признался, что ему нравится стабильная прибыль в нише, 7% упомянули низкую конкуренцию.