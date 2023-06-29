Mash: в зоне СВО впервые заметили новейший американский беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Новый американский беспилотник способен пролетать до 185 километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации впервые был замечен американский беспилотник тактического звена Jump 20. Этот БПЛА разрабатывался для переноски небольших дронов, передает telegram-канал Mash.

«Новейший американский беспилотник тактического звена Jump 20 впервые замечен в зоне СВО. <…> Этот БПЛА разрабатывался как „переносчик“ маленьких беспилотников с барражирующими боеприпасами», — написали в telegram-канале.

Беспилотники Jump 20 разрабатываются компанией AeroVironment в Верджинии. По данным СМИ, группа таких БПЛА может стоить около восьми миллионов долларов. Эти аппараты способны пролетать до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов. Также они могут нести груз до 13,6 килограмма.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне проведения спецоперации впервые был замечен американский беспилотник тактического звена Jump 20. Этот БПЛА разрабатывался для переноски небольших дронов, передает telegram-канал Mash. «Новейший американский беспилотник тактического звена Jump 20 впервые замечен в зоне СВО. <…> Этот БПЛА разрабатывался как „переносчик“ маленьких беспилотников с барражирующими боеприпасами», — написали в telegram-канале. Беспилотники Jump 20 разрабатываются компанией AeroVironment в Верджинии. По данным СМИ, группа таких БПЛА может стоить около восьми миллионов долларов. Эти аппараты способны пролетать до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов. Также они могут нести груз до 13,6 килограмма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...