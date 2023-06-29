Mash: в зоне СВО впервые заметили новейший американский беспилотник

29 июня 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Новый американский беспилотник способен пролетать до 185 километров Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации впервые был замечен американский беспилотник тактического звена Jump 20. Этот БПЛА разрабатывался для переноски небольших дронов, передает telegram-канал Mash. «Новейший американский беспилотник тактического звена Jump 20 впервые замечен в зоне СВО. <…> Этот БПЛА разрабатывался как „переносчик“ маленьких беспилотников с барражирующими боеприпасами», — написали в telegram-канале. Беспилотники Jump 20 разрабатываются компанией AeroVironment в Верджинии. По данным СМИ, группа таких БПЛА может стоить около восьми миллионов долларов. Эти аппараты способны пролетать до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов. Также они могут нести груз до 13,6 килограмма.

В зоне проведения спецоперации впервые был замечен американский беспилотник тактического звена Jump 20. Этот БПЛА разрабатывался для переноски небольших дронов, передает telegram-канал Mash. «Новейший американский беспилотник тактического звена Jump 20 впервые замечен в зоне СВО. <…> Этот БПЛА разрабатывался как „переносчик“ маленьких беспилотников с барражирующими боеприпасами», — написали в telegram-канале. Беспилотники Jump 20 разрабатываются компанией AeroVironment в Верджинии. По данным СМИ, группа таких БПЛА может стоить около восьми миллионов долларов. Эти аппараты способны пролетать до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов. Также они могут нести груз до 13,6 килограмма.