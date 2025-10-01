Польша не планирует поднимать вопрос о закрытии Балтийского моря по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий. По его словам, решения такого масштаба не могут приниматься из-за просьб украинского лидера и требуют широкой экспертизы и обсуждения с военными.
«Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство», — заявил Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
Он подчеркнул, что польские власти учитывают потенциальные последствия для экономики и общества в случае ограничений судоходства в Балтийском море. По его словам, прежде чем рассматривать возможность закрытия Балтики, необходимо провести консультации с военными экспертами и обсудить ситуацию совместно с президентами стран Балтии и польским Бюро национальной безопасности. Навроцкий отметил, что внимательно следит за происходящим в регионе, а также за дискуссиями о так называемом «теневом флоте» России, который, по заявлениям Киева, занимается обходом международных санкций.
В середине сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать специальную зону контроля в Северном море для мониторинга прохода старых судов в Балтийское море. Он отметил, что это возможно на основе Копенгагенской договоренности, позволяющей Дании проверять техническое состояние судов.
В июне президент России Владимир Путин предупреждал, что попытки ограничить деятельность «теневого флота» могут повлиять на мировые цены на энергоресурсы. Российский постпред при ООН Василий Небензя называл действия ЕС по задержанию судов вмешательством в свободу судоходства, передает MK.RU.
