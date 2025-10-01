Bloomberg: состояние бизнесменов РФ увеличилось на 19,681 млрд долларов

Состояние российских миллиардеров выросло с начала 2025 года на 19,681 миллиарда долларов. Это следует из обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). В расчетах учитывались котировки акций компаний, которыми владеют бизнесмены.
Агентство Bloomberg обновила данные по «Индексу миллиардеров», согласно ему сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров увеличил свое состояние на 4,82 миллиарда долларов — до 15,8 миллиарда. Значительный прирост зафиксирован также у акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова (+3,22 миллиарда — до 16,4 миллиарда) и основателя «Северстали» Алексея Мордашова (+3,41 миллиарда — до 26,6 миллиарда).
В то же время Bloomberg зафиксировал и потери среди крупнейших владельцев активов. Больше всего капитал снизился у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — минус 3,17 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 22,7 миллиарда.
Индекс миллиардеров Bloomberg представляет собой ежедневный рейтинг крупнейших мировых состоятельных лиц. Информация в данном рейтинге обновляется по завершении каждого торгового дня на Нью-Йоркской бирже. Он публикуется с 2012 года и охватывает 500 самых богатых людей мира.
