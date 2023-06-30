Ямальский соперник Моора на выборах определил целевую аудиторию

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Первое после летних каникул заседание Тюменской областной думы. Тюмень, садовников денис
Кандидат в губернаторы от ЛДПР будет агитировать жителей Ямала в Тюмени Фото:

Ямальский соперник Александра Моора на губернаторских выборах от ЛДПР Денис Садовников определил целевую аудиторию для пиара в Тюмени. Он будет агитировать своих земляков, переехавших из ЯНАО. По данным соцсетей партии, Садовников уже начал обход микрорайонов Тюмени, в которых живут ямальцы.

«Встретили и жителей, которые переехали из районов Крайнего Севера по программе „Сотрудничество“. Жители благодарны законодательному собранию и правительству Ямала за поддержку и льготы. Будем добиваться повышения пенсии и ее ежегодной индексации!» — цитирует Садовникова группа ЛДПР в соцсети «ВКонтакте».

ЛДПР выдвинула кандидатуру Дениса Садовникова на выборы губернатора Тюменской области. Они пройдут 10 сентября.

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Ямальский соперник Александра Моора на губернаторских выборах от ЛДПР Денис Садовников определил целевую аудиторию для пиара в Тюмени. Он будет агитировать своих земляков, переехавших из ЯНАО. По данным соцсетей партии, Садовников уже начал обход микрорайонов Тюмени, в которых живут ямальцы. «Встретили и жителей, которые переехали из районов Крайнего Севера по программе „Сотрудничество“. Жители благодарны законодательному собранию и правительству Ямала за поддержку и льготы. Будем добиваться повышения пенсии и ее ежегодной индексации!» — цитирует Садовникова группа ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». ЛДПР выдвинула кандидатуру Дениса Садовникова на выборы губернатора Тюменской области. Они пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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