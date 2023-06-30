Ямальский соперник Моора на выборах определил целевую аудиторию

30 июня 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Кандидат в губернаторы от ЛДПР будет агитировать жителей Ямала в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU Ямальский соперник Александра Моора на губернаторских выборах от ЛДПР Денис Садовников определил целевую аудиторию для пиара в Тюмени. Он будет агитировать своих земляков, переехавших из ЯНАО. По данным соцсетей партии, Садовников уже начал обход микрорайонов Тюмени, в которых живут ямальцы. «Встретили и жителей, которые переехали из районов Крайнего Севера по программе „Сотрудничество“. Жители благодарны законодательному собранию и правительству Ямала за поддержку и льготы. Будем добиваться повышения пенсии и ее ежегодной индексации!» — цитирует Садовникова группа ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». ЛДПР выдвинула кандидатуру Дениса Садовникова на выборы губернатора Тюменской области. Они пройдут 10 сентября.

Ямальский соперник Александра Моора на губернаторских выборах от ЛДПР Денис Садовников определил целевую аудиторию для пиара в Тюмени. Он будет агитировать своих земляков, переехавших из ЯНАО. По данным соцсетей партии, Садовников уже начал обход микрорайонов Тюмени, в которых живут ямальцы. «Встретили и жителей, которые переехали из районов Крайнего Севера по программе „Сотрудничество“. Жители благодарны законодательному собранию и правительству Ямала за поддержку и льготы. Будем добиваться повышения пенсии и ее ежегодной индексации!» — цитирует Садовникова группа ЛДПР в соцсети «ВКонтакте». ЛДПР выдвинула кандидатуру Дениса Садовникова на выборы губернатора Тюменской области. Они пройдут 10 сентября.