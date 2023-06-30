Ямальский соперник Моора на выборах определил целевую аудиторию

Ямальский соперник Александра Моора на губернаторских выборах от ЛДПР Денис Садовников определил целевую аудиторию для пиара в Тюмени. Он будет агитировать своих земляков, переехавших из ЯНАО. По данным соцсетей партии, Садовников уже начал обход микрорайонов Тюмени, в которых живут ямальцы.
«Встретили и жителей, которые переехали из районов Крайнего Севера по программе „Сотрудничество“. Жители благодарны законодательному собранию и правительству Ямала за поддержку и льготы. Будем добиваться повышения пенсии и ее ежегодной индексации!» — цитирует Садовникова группа ЛДПР в соцсети «ВКонтакте».
ЛДПР выдвинула кандидатуру Дениса Садовникова на выборы губернатора Тюменской области. Они пройдут 10 сентября.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.