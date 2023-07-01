РИАН: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ на донецком направлении

01 июля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Россия отразила атаку украинских солдат на донецком направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил источник в командовании группировки войск «Юг». «Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне. В течение дня наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск», — рассказал источник. Он отметил, что ВСУ планировали атаковать позиции России в районе села Берховка Бахмутского района. Противник использовал для атаки более 300 солдат. Их сопровождали шесть танков и 10 бронемашин. Из 300 военнослужащих было уничтожено 200. Почти все танки были также уничтожены. Также Россия поразила более 10 украинских беспилотников. В начале июня Украина перешла в контрнаступление. Она пытается найти слабые места в российской линии обороны. Вооруженные силы РФ заранее выстроили укрепленные участки по всей 918 километровой линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ еще не достигли ощутимых результатов во время контрнаступления. По его словам, он бережет солдат от верной смерти на минных полях. В Белом доме пожаловались на плохую погоду, которая мешает Украине.

Россия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил источник в командовании группировки войск «Юг». «Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне. В течение дня наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск», — рассказал источник. Он отметил, что ВСУ планировали атаковать позиции России в районе села Берховка Бахмутского района. Противник использовал для атаки более 300 солдат. Их сопровождали шесть танков и 10 бронемашин. Из 300 военнослужащих было уничтожено 200. Почти все танки были также уничтожены. Также Россия поразила более 10 украинских беспилотников. В начале июня Украина перешла в контрнаступление. Она пытается найти слабые места в российской линии обороны. Вооруженные силы РФ заранее выстроили укрепленные участки по всей 918 километровой линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ еще не достигли ощутимых результатов во время контрнаступления. По его словам, он бережет солдат от верной смерти на минных полях. В Белом доме пожаловались на плохую погоду, которая мешает Украине.