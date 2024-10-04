Глава офиса Зеленского оказался без ума от песни про попку огурца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ермак в своих соцсетях выложил строчки из песни про попку огурца
Ермак в своих соцсетях выложил строчки из песни про попку огурца Фото:

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак остался под впечатлением от песни, посвященной попке огурца. Политик порекомендовал слушателям трек украинской певицы Кажанны под названием «Ти гiрка».

Песня включает такие строчки, как «Ты горькая, как задница огурца, Никто тебя не хочет есть, всем ты не такая. Задницу огурца не хочет никто, Попробовал, выплюнул и выбросил в окно». С данным творчеством Ермак поделился в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак остался под впечатлением от песни, посвященной попке огурца. Политик порекомендовал слушателям трек украинской певицы Кажанны под названием «Ти гiрка». Песня включает такие строчки, как «Ты горькая, как задница огурца, Никто тебя не хочет есть, всем ты не такая. Задницу огурца не хочет никто, Попробовал, выплюнул и выбросил в окно». С данным творчеством Ермак поделился в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...