Ермак в своих соцсетях выложил строчки из песни про попку огурца
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак остался под впечатлением от песни, посвященной попке огурца. Политик порекомендовал слушателям трек украинской певицы Кажанны под названием «Ти гiрка».
Песня включает такие строчки, как «Ты горькая, как задница огурца, Никто тебя не хочет есть, всем ты не такая. Задницу огурца не хочет никто, Попробовал, выплюнул и выбросил в окно». С данным творчеством Ермак поделился в своем telegram-канале.
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