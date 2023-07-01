01 июля 2023

В Екатеринбурге произошла массовая драка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Массовая драка произошла возле дома на улице 8 Марта, 22 Фото:

В Екатеринбурге около 10 человек устроили массовую драку возле дома на улице 8 Марта, 22. Информация об этом появилась в соцсети.

«Утро после клубов всегда заканчивается примерно вот так», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео с массовой дракой появилось утром 2 июля, на кадрах видно, что инцидент произошел возле дома на улице 8 Марта, 22.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в полицию не поступало. Участники конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» двое неизвестных избили мужчин, которые оскорбляли Россию. При этом, какие именно были оскорбления, авторы поста не указали.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге около 10 человек устроили массовую драку возле дома на улице 8 Марта, 22. Информация об этом появилась в соцсети. «Утро после клубов всегда заканчивается примерно вот так», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео с массовой дракой появилось утром 2 июля, на кадрах видно, что инцидент произошел возле дома на улице 8 Марта, 22. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в полицию не поступало. Участники конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» двое неизвестных избили мужчин, которые оскорбляли Россию. При этом, какие именно были оскорбления, авторы поста не указали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...