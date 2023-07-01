В Екатеринбурге около 10 человек устроили массовую драку возле дома на улице 8 Марта, 22. Информация об этом появилась в соцсети.
«Утро после клубов всегда заканчивается примерно вот так», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео с массовой дракой появилось утром 2 июля, на кадрах видно, что инцидент произошел возле дома на улице 8 Марта, 22.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в полицию не поступало. Участники конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» двое неизвестных избили мужчин, которые оскорбляли Россию. При этом, какие именно были оскорбления, авторы поста не указали.
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