02 июля 2023
01 июля 2023

Пермяк отсудил у Минфина РФ 400 тысяч рублей за болезнь, полученную в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Пермяк обвинялся в сбыте наркотиков, но позже был оправдан Фото:

Житель Перми отсудил у Минфина РФ 400 тысяч рублей за то, что не получал должную помощь врачей, находясь в СИЗО. Из-за этого у пермяка появилась серьезная болезнь, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда города.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере — 400 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал компенсацию в размере 3 млн рублей.

Пермяка обвиняли в сбыте наркотиков и поместили под стражу на время судебных разбирательств. Мужчина заранее сообщил о том, что у него есть заболевание и ему необходимо наблюдаться у врачей, но в СИЗО ему этой возможности не дали. Позже суд истца оправдал и выпустил, но состояние здоровья за это время у пермяка сильно ухудшилось, из-за чего у него появилась серьезная болезнь.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми отсудил у Минфина РФ 400 тысяч рублей за то, что не получал должную помощь врачей, находясь в СИЗО. Из-за этого у пермяка появилась серьезная болезнь, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда города. «Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере — 400 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал компенсацию в размере 3 млн рублей. Пермяка обвиняли в сбыте наркотиков и поместили под стражу на время судебных разбирательств. Мужчина заранее сообщил о том, что у него есть заболевание и ему необходимо наблюдаться у врачей, но в СИЗО ему этой возможности не дали. Позже суд истца оправдал и выпустил, но состояние здоровья за это время у пермяка сильно ухудшилось, из-за чего у него появилась серьезная болезнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...