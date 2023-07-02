Пермяк отсудил у Минфина РФ 400 тысяч рублей за болезнь, полученную в СИЗО

Житель Перми отсудил у Минфина РФ 400 тысяч рублей за то, что не получал должную помощь врачей, находясь в СИЗО. Из-за этого у пермяка появилась серьезная болезнь, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда города.
«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере — 400 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал компенсацию в размере 3 млн рублей.
Пермяка обвиняли в сбыте наркотиков и поместили под стражу на время судебных разбирательств. Мужчина заранее сообщил о том, что у него есть заболевание и ему необходимо наблюдаться у врачей, но в СИЗО ему этой возможности не дали. Позже суд истца оправдал и выпустил, но состояние здоровья за это время у пермяка сильно ухудшилось, из-за чего у него появилась серьезная болезнь.
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