03 июля 2023

Силовики раскрыли подробности смерти екатеринбургского подростка от удара током

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в Екатеринбурге от удара током
© Служба новостей «URA.RU»
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СКР возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего мальчика Фото:

По факту смерти 15-летнего мальчика от удара током возле дома на улице Советская, 40 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

«Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — рассказал Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что мальчик залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил удар электрическим током. Также в инциденте пострадал еще один 15-летний ребенок, ему сейчас оказывают помощь в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что подросток умер вечером 3 июля возле дома на улице Советская, 40. Дети играли в футбол после чего мяч закатился за забор и ребята полезли его доставать.

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По факту смерти 15-летнего мальчика от удара током возле дома на улице Советская, 40 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга. «Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — рассказал Александр Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что мальчик залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил удар электрическим током. Также в инциденте пострадал еще один 15-летний ребенок, ему сейчас оказывают помощь в больнице. Ранее URA.RU сообщало, что подросток умер вечером 3 июля возле дома на улице Советская, 40. Дети играли в футбол после чего мяч закатился за забор и ребята полезли его доставать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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