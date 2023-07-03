Силовики раскрыли подробности смерти екатеринбургского подростка от удара током

По факту смерти 15-летнего мальчика от удара током возле дома на улице Советская, 40 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.
«Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — рассказал Александр Шульга.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что мальчик залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил удар электрическим током. Также в инциденте пострадал еще один 15-летний ребенок, ему сейчас оказывают помощь в больнице.
Ранее URA.RU сообщало, что подросток умер вечером 3 июля возле дома на улице Советская, 40. Дети играли в футбол после чего мяч закатился за забор и ребята полезли его доставать.
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