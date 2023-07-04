В Екатеринбург привезут икону с мощами почитаемой святой

В Екатеринбург прибудет икона с мощами Матроны Московской

05 июля 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Икону можно будет увидеть до 16 июля Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург привезут икону с мощами святой блаженной Матроны Московской. Принесение иконы состоится 6 июля в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. «Принесение святыни приурочено к престольному дню храма — празднику Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, отмечаемому 7 июля. Помолиться у святого образа смогут все желающие до воскресенья 16 июля», — сообщил на сайте епархии руководитель службы протокола Николай Тарантин. Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Екатеринбург ковчега с частью мощей великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Божественную литургию в Храме-на-Крови возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

В Екатеринбург привезут икону с мощами святой блаженной Матроны Московской. Принесение иконы состоится 6 июля в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. «Принесение святыни приурочено к престольному дню храма — празднику Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, отмечаемому 7 июля. Помолиться у святого образа смогут все желающие до воскресенья 16 июля», — сообщил на сайте епархии руководитель службы протокола Николай Тарантин. Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Екатеринбург ковчега с частью мощей великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Божественную литургию в Храме-на-Крови возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).