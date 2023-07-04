04 июля 2023

В Екатеринбург привезут икону с мощами почитаемой святой

В Екатеринбург прибудет икона с мощами Матроны Московской
© Служба новостей «URA.RU»
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Мощи Матроны. Магнитогорск, икона, матрона московская, священнослужители
Икону можно будет увидеть до 16 июля Фото:

В Екатеринбург привезут икону с мощами святой блаженной Матроны Московской. Принесение иконы состоится 6 июля в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе.

«Принесение святыни приурочено к престольному дню храма — празднику Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, отмечаемому 7 июля. Помолиться у святого образа смогут все желающие до воскресенья 16 июля», — сообщил на сайте епархии руководитель службы протокола Николай Тарантин.

Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Екатеринбург ковчега с частью мощей великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Божественную литургию в Храме-на-Крови возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

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В Екатеринбург привезут икону с мощами святой блаженной Матроны Московской. Принесение иконы состоится 6 июля в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. «Принесение святыни приурочено к престольному дню храма — празднику Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, отмечаемому 7 июля. Помолиться у святого образа смогут все желающие до воскресенья 16 июля», — сообщил на сайте епархии руководитель службы протокола Николай Тарантин. Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Екатеринбург ковчега с частью мощей великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Божественную литургию в Храме-на-Крови возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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