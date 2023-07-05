Россиян предупредили об опасности неправильного хранения лекарств

06 июля 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Производитель указывает в инструкции, в каких условиях должен находиться препарат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неправильное хранение разных лекарств может привести к снижению их эффективности или уменьшению срока годности. Об этом уведомил управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов. «Во время неправильного хранения лекарства становятся менее эффективными. Также у некоторых людей могут усиливаться побочные реакции на них. Допустим, человек кладет капли на весь день в машину или сумочку и только в конце дня ставит в холодильник. После 12 часов при температуре выше 20 градусов срок годности препарата сократится, он может действовать не так качественно, как было заявлено. Даже если вы потом поместите капли в холодильник, это не означает, что препарат восстановится», — объяснил Гарольд Власов в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, при солнечном свете тоже меняется качество медикаментов. Если хранить лекарство на подоконнике оно может стать менее действенным или даже вызвать нежелательную реакцию. Чтобы сохранить свое лекарство, когда вы идете из магазина в жаркую погоду стоит брать с собой термоконтейнер. Качественные термобоксы выдерживают до 72 часов. Ранее URA.RU писало, что терапевт Александрова сообщила об опасности просроченных лекарств. В них с истекшим сроком годности меняются химические свойства компонентов. В результате этого побочные действия препарата могут усилиться многократно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неправильное хранение разных лекарств может привести к снижению их эффективности или уменьшению срока годности. Об этом уведомил управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов. «Во время неправильного хранения лекарства становятся менее эффективными. Также у некоторых людей могут усиливаться побочные реакции на них. Допустим, человек кладет капли на весь день в машину или сумочку и только в конце дня ставит в холодильник. После 12 часов при температуре выше 20 градусов срок годности препарата сократится, он может действовать не так качественно, как было заявлено. Даже если вы потом поместите капли в холодильник, это не означает, что препарат восстановится», — объяснил Гарольд Власов в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, при солнечном свете тоже меняется качество медикаментов. Если хранить лекарство на подоконнике оно может стать менее действенным или даже вызвать нежелательную реакцию. Чтобы сохранить свое лекарство, когда вы идете из магазина в жаркую погоду стоит брать с собой термоконтейнер. Качественные термобоксы выдерживают до 72 часов. Ранее URA.RU писало, что терапевт Александрова сообщила об опасности просроченных лекарств. В них с истекшим сроком годности меняются химические свойства компонентов. В результате этого побочные действия препарата могут усилиться многократно.