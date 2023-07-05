Задержанному ФСБ бывшему топ-менеджеру челябинской больницы увеличили срок в колонии

06 июля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Антон Губанов должен был выйти на свободу в апреле 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанному ФСБ бывшему главному инженеру ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» в Челябинске Антону Губанову, признанному виновным в получении взяток, увеличили срок в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, вместо трех с половиной лет ему назначено восемь. «Уголовное дело по материалам УФСБ расследовано СУ СК России по Челябинской области. Главный инженер приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Губанова задержали вместе с бывшим главврачом больницы Алексеем Неверовым весной 2020 года. Им вменили получение взяток за общее покровительство при подписании контрактов и помощь при приемке работ. По версии следствия, в течение 2017—2019 годов они получили взятки от представителей коммерческих организаций на сумму более 5,7 млн рублей за заключение контракта на поставку лифтового оборудования. В январе 2022 года Неверова приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Однако сейчас в деле появились новые эпизоды и приговор может стать суровее. Губанов же во время следственных мероприятий заключил досудебное соглашение и в октябре 2020 года получил три с половиной года заключения.

Задержанному ФСБ бывшему главному инженеру ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» в Челябинске Антону Губанову, признанному виновным в получении взяток, увеличили срок в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, вместо трех с половиной лет ему назначено восемь. «Уголовное дело по материалам УФСБ расследовано СУ СК России по Челябинской области. Главный инженер приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Губанова задержали вместе с бывшим главврачом больницы Алексеем Неверовым весной 2020 года. Им вменили получение взяток за общее покровительство при подписании контрактов и помощь при приемке работ. По версии следствия, в течение 2017—2019 годов они получили взятки от представителей коммерческих организаций на сумму более 5,7 млн рублей за заключение контракта на поставку лифтового оборудования. В январе 2022 года Неверова приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Однако сейчас в деле появились новые эпизоды и приговор может стать суровее. Губанов же во время следственных мероприятий заключил досудебное соглашение и в октябре 2020 года получил три с половиной года заключения.