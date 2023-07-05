В Свердловской области выросли цены на морковь, картофель и капусту

За последнюю неделю в Свердловской области подорожали капуста, картофель и морковь. Информация об этом появилась на официально сайте Свердловскстата.
«С 26 июня по 3 июля 2023 года килограмм картофеля вырос в цене на 17,42%, теперь за него придется заплатить 46,87 рубля. Капуста белокочанная подорожала до 57,41 рубля (+2,68%). Стоимость килограмма моркови выросла до 66,63 рубля (+6,91%)», — следует из информации на сайте.
Росту цен не поддались огурцы и помидоры. Первые подешевели на 7,32%, до 104,65 рубля, помидоры — на 2,68%, до 118,74 рубля.
Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале упали в цене помидоры, лук, капуста и свекла. Заметнее всего подешевели помидоры (-10,84%).
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