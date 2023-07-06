06 июля 2023

В Перми выберут чемпиона по поеданию бургеров

В пермском ТРЦ «Планета» пройдет чемпионат по скоростному поеданию фастфуда
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бургерной Black Star Burger. Тюмень , фастфуд, бургер, блэк стар, black star burger, фудпорно
Кто быстрее всех съест бургеры, получит призы Фото:

В субботу, 8 июля, в пермском ТРЦ «Планета» состоится чемпионат по поеданию бургеров. Победители получат подарки от ресторана FARШ и магазинов торгово-развлекательного центра.

«Уже в эту субботу участники смогут посоревноваться в скорости на поедание бургеров. Состязание будет состоять из двух раундов, в каждом из которых за призы смогут побороться по десять человек. Это будет огненно вкусно, ждем вас!» — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета».

Для участия в соревновании не нужно регистрироваться. Но лучше прийти пораньше, чтобы успеть занять место, уточняют организаторы. Соревнования начнутся в 13:00 на территории ресторана FARШ.

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В субботу, 8 июля, в пермском ТРЦ «Планета» состоится чемпионат по поеданию бургеров. Победители получат подарки от ресторана FARШ и магазинов торгово-развлекательного центра. «Уже в эту субботу участники смогут посоревноваться в скорости на поедание бургеров. Состязание будет состоять из двух раундов, в каждом из которых за призы смогут побороться по десять человек. Это будет огненно вкусно, ждем вас!» — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета». Для участия в соревновании не нужно регистрироваться. Но лучше прийти пораньше, чтобы успеть занять место, уточняют организаторы. Соревнования начнутся в 13:00 на территории ресторана FARШ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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