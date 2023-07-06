В Перми выберут чемпиона по поеданию бургеров

В субботу, 8 июля, в пермском ТРЦ «Планета» состоится чемпионат по поеданию бургеров. Победители получат подарки от ресторана FARШ и магазинов торгово-развлекательного центра.
«Уже в эту субботу участники смогут посоревноваться в скорости на поедание бургеров. Состязание будет состоять из двух раундов, в каждом из которых за призы смогут побороться по десять человек. Это будет огненно вкусно, ждем вас!» — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета».
Для участия в соревновании не нужно регистрироваться. Но лучше прийти пораньше, чтобы успеть занять место, уточняют организаторы. Соревнования начнутся в 13:00 на территории ресторана FARШ.
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