В Перми выберут чемпиона по поеданию бургеров

В пермском ТРЦ «Планета» пройдет чемпионат по скоростному поеданию фастфуда

07 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Кто быстрее всех съест бургеры, получит призы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В субботу, 8 июля, в пермском ТРЦ «Планета» состоится чемпионат по поеданию бургеров. Победители получат подарки от ресторана FARШ и магазинов торгово-развлекательного центра. «Уже в эту субботу участники смогут посоревноваться в скорости на поедание бургеров. Состязание будет состоять из двух раундов, в каждом из которых за призы смогут побороться по десять человек. Это будет огненно вкусно, ждем вас!» — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета». Для участия в соревновании не нужно регистрироваться. Но лучше прийти пораньше, чтобы успеть занять место, уточняют организаторы. Соревнования начнутся в 13:00 на территории ресторана FARШ.

В субботу, 8 июля, в пермском ТРЦ «Планета» состоится чемпионат по поеданию бургеров. Победители получат подарки от ресторана FARШ и магазинов торгово-развлекательного центра. «Уже в эту субботу участники смогут посоревноваться в скорости на поедание бургеров. Состязание будет состоять из двух раундов, в каждом из которых за призы смогут побороться по десять человек. Это будет огненно вкусно, ждем вас!» — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета». Для участия в соревновании не нужно регистрироваться. Но лучше прийти пораньше, чтобы успеть занять место, уточняют организаторы. Соревнования начнутся в 13:00 на территории ресторана FARШ.