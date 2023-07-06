В Озерске прошел крупный град. Видео

06 июля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ливень и крупный град обрушились на Озерск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске Челябинской области 6 июля прошли осадки в виде крупного града с ливнем. Информация об этом появилась от местных жителей в социальных сетях. «Град. В старом городе», — написал Сега М. в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте». По сообщениям синоптиков, грозы и град пройдут в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями закончится в ночь на 7 июля.

В Озерске Челябинской области 6 июля прошли осадки в виде крупного града с ливнем. Информация об этом появилась от местных жителей в социальных сетях. «Град. В старом городе», — написал Сега М. в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте». По сообщениям синоптиков, грозы и град пройдут в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями закончится в ночь на 7 июля.