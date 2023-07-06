В Озерске прошел крупный град. Видео

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Ливень. Челябинск, погода, облака, небо, непогода, буря, ливень, климат, дождь, стихия
Ливень и крупный град обрушились на Озерск Фото:

В Озерске Челябинской области 6 июля прошли осадки в виде крупного града с ливнем. Информация об этом появилась от местных жителей в социальных сетях.

«Град. В старом городе», — написал Сега М. в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщениям синоптиков, грозы и град пройдут в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями закончится в ночь на 7 июля.

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В Озерске Челябинской области 6 июля прошли осадки в виде крупного града с ливнем. Информация об этом появилась от местных жителей в социальных сетях. «Град. В старом городе», — написал Сега М. в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте». По сообщениям синоптиков, грозы и град пройдут в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями закончится в ночь на 7 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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