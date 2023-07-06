Ливень и крупный град обрушились на Озерск
В Озерске Челябинской области 6 июля прошли осадки в виде крупного града с ливнем. Информация об этом появилась от местных жителей в социальных сетях.
«Град. В старом городе», — написал Сега М. в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
По сообщениям синоптиков, грозы и град пройдут в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями закончится в ночь на 7 июля.
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