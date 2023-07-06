Холдинг пермского олигарха потратил на зарплаты и премии руководству 60 млн рублей

АО «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, в 2022 году направило на выплату заработных плат и премий совету директоров компании более 62 млн рублей. Об этом сообщается в годовом отчете компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«B 2022 году АО „Эр-Телеком Холдинг“ выплачивало следующие виды вознаграждения членам совета директоров. Заработные платы, премии, иные виды вознаграждения на сумму 62,6 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее предприятие на выплаты зарплат и премий руководству направило 51,1 млн рублей.
В годовом отчете уточняется, что критерии и размер вознаграждения руководству определены положением, утвержденным решением единственного акционера общества. В состав совета директоров АО «Эр-Телеком Холдинг» входят девять человек.
Президентом холдинга является предприниматель Андрей Кузяев, которого журнал Forbes в 2021 году внес в список 200 богатейших российских бизнесменов. Единоличным акционером АО «ЭР-Телеком Холдинг» в сервисе СБИС указано МКАО «ЭР-Телеком Холдинг», зарегистрированное в Калининграде.
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