07 июля 2023

В Прикамье за 49,5 млн рублей продают недостроенный коттедж с пирсом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж продают за 49,5 миллионов рублей Фото:

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) продают недостроенный коттедж с собственным пирсом. Дом без внутренней отделки стоит 49,5 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Первая линия, на берегу реки Кама. Стены подготовлены под покраску, установлены двери. В собственности дополнительный участок на берегу реки. Стоимость — 49,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Прилегающая к пирсу вода находится в долгосрочной аренде. На участке находится гостевой жилой дом с мансардой площадью 98 квадратных метров. Недалеко от дома есть магазин и автобусная остановка.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае на продажу выставили загородный дом в стиле а-фрейм. Он стоит дешевле однокомнатной квартиры в спальном районе Перми.

Коттедж находится в Пермском муниципальном округе
Коттедж находится в Пермском муниципальном округе
Коттедж продается за 49,5 миллионов рублей
Коттедж продается за 49,5 миллионов рублей
Стены внутри дома подготовлены под покраску
Стены внутри дома подготовлены под покраску
Рядом с коттеджем есть участок с собственным пирсом
Рядом с коттеджем есть участок с собственным пирсом

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В Пермском муниципальном округе (Пермский край) продают недостроенный коттедж с собственным пирсом. Дом без внутренней отделки стоит 49,5 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Первая линия, на берегу реки Кама. Стены подготовлены под покраску, установлены двери. В собственности дополнительный участок на берегу реки. Стоимость — 49,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Прилегающая к пирсу вода находится в долгосрочной аренде. На участке находится гостевой жилой дом с мансардой площадью 98 квадратных метров. Недалеко от дома есть магазин и автобусная остановка. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае на продажу выставили загородный дом в стиле а-фрейм. Он стоит дешевле однокомнатной квартиры в спальном районе Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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