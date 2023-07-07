Коттедж продают за 49,5 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) продают недостроенный коттедж с собственным пирсом. Дом без внутренней отделки стоит 49,5 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Первая линия, на берегу реки Кама. Стены подготовлены под покраску, установлены двери. В собственности дополнительный участок на берегу реки. Стоимость — 49,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Прилегающая к пирсу вода находится в долгосрочной аренде. На участке находится гостевой жилой дом с мансардой площадью 98 квадратных метров. Недалеко от дома есть магазин и автобусная остановка.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае на продажу выставили загородный дом в стиле а-фрейм. Он стоит дешевле однокомнатной квартиры в спальном районе Перми.

Коттедж находится в Пермском муниципальном округе Сайт Avito

Коттедж продается за 49,5 миллионов рублей Сайт Avito

Стены внутри дома подготовлены под покраску Сайт Avito