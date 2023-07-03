В Перми продают стильный дом дешевле однокомнатной квартиры. Фото

04 июля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Коттедж находится в 20 минутах езды от центра города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском районе выставлен на продажу загородный дом в стиле а-фрейм. Коттедж площадью 35 кв. м. оценивают в 2,8 млн рублей. Для сравнения — однокомнатная квартира в спальном районе Перми в новостройке стоит от 4 млн рублей. Объявление о продаже дома размещено на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». «Каркасный дом в стиле а-фрейм идеально подходит для круглогодичного жилья. Стены и полы утеплены. Участок ухожен. Рядом лес. Хорошо ловит телефон и интернет» — сказано в объявлении. Коттедж находится 20 минутах езды от ТРК «Семья» в деревне Софроны. Рядом расположены магазин и автобусная остановка. Дом можно купить по сельской ипотеке под 3% годовых, уточняет продавец. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают коттедж со спортзалом для единоборств. Его стоимость 46,8 млн рублей. Территория дома ухожена, есть место для пикника Сайт Avito В доме два этажа Сайт Avito По вечерам можно смотреть фильмы в домашнем кинотеатре Сайт Avito

В Пермском районе выставлен на продажу загородный дом в стиле а-фрейм. Коттедж площадью 35 кв. м. оценивают в 2,8 млн рублей. Для сравнения — однокомнатная квартира в спальном районе Перми в новостройке стоит от 4 млн рублей. Объявление о продаже дома размещено на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». «Каркасный дом в стиле а-фрейм идеально подходит для круглогодичного жилья. Стены и полы утеплены. Участок ухожен. Рядом лес. Хорошо ловит телефон и интернет» — сказано в объявлении. Коттедж находится 20 минутах езды от ТРК «Семья» в деревне Софроны. Рядом расположены магазин и автобусная остановка. Дом можно купить по сельской ипотеке под 3% годовых, уточняет продавец. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают коттедж со спортзалом для единоборств. Его стоимость 46,8 млн рублей.