03 июля 2023

В Перми продают стильный дом дешевле однокомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж находится в 20 минутах езды от центра города Фото:

В Пермском районе выставлен на продажу загородный дом в стиле а-фрейм. Коттедж площадью 35 кв. м. оценивают в 2,8 млн рублей. Для сравнения — однокомнатная квартира в спальном районе Перми в новостройке стоит от 4 млн рублей. Объявление о продаже дома размещено на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость».

«Каркасный дом в стиле а-фрейм идеально подходит для круглогодичного жилья. Стены и полы утеплены. Участок ухожен. Рядом лес. Хорошо ловит телефон и интернет» — сказано в объявлении.

Коттедж находится 20 минутах езды от ТРК «Семья» в деревне Софроны. Рядом расположены магазин и автобусная остановка. Дом можно купить по сельской ипотеке под 3% годовых, уточняет продавец.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают коттедж со спортзалом для единоборств. Его стоимость 46,8 млн рублей.

Территория дома ухожена, есть место для пикника
Территория дома ухожена, есть место для пикника
В доме два этажа
В доме два этажа
По вечерам можно смотреть фильмы в домашнем кинотеатре
По вечерам можно смотреть фильмы в домашнем кинотеатре

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В Пермском районе выставлен на продажу загородный дом в стиле а-фрейм. Коттедж площадью 35 кв. м. оценивают в 2,8 млн рублей. Для сравнения — однокомнатная квартира в спальном районе Перми в новостройке стоит от 4 млн рублей. Объявление о продаже дома размещено на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». «Каркасный дом в стиле а-фрейм идеально подходит для круглогодичного жилья. Стены и полы утеплены. Участок ухожен. Рядом лес. Хорошо ловит телефон и интернет» — сказано в объявлении. Коттедж находится 20 минутах езды от ТРК «Семья» в деревне Софроны. Рядом расположены магазин и автобусная остановка. Дом можно купить по сельской ипотеке под 3% годовых, уточняет продавец. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают коттедж со спортзалом для единоборств. Его стоимость 46,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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