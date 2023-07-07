07 июля 2023

Участников дорожной драки в Екатеринбурге привлекли к ответственности

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, мвд, патруль, полиция
Помимо статьи за мелкое хулиганство нарушителей наказали в ГАИ Фото:

Участников дорожного конфликта, произошедшего 6 июля на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге, привлекли за мелкое хулиганство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Сыщиками уголовного розыска по горячим следам установлены все участники потасовки. Отделом полиции № 5 привлечены к административной ответственности шестеро мужчин по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство», — рассказал глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Горелых добавил, что, помимо административной статьи за хулиганство, нарушителей наказали полицейские Госавтоинспекции. «Кроме того, Госавтоинспекция Екатеринбурга завела административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ — нарушение Правил дорожного движения», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о драке на проезжей части, в которой участвовало шестеро мигрантов. Полиция проводила проверочные мероприятия по факту потасовки. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против участников конфликта.

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Участников дорожного конфликта, произошедшего 6 июля на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге, привлекли за мелкое хулиганство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Сыщиками уголовного розыска по горячим следам установлены все участники потасовки. Отделом полиции № 5 привлечены к административной ответственности шестеро мужчин по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство», — рассказал глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. Горелых добавил, что, помимо административной статьи за хулиганство, нарушителей наказали полицейские Госавтоинспекции. «Кроме того, Госавтоинспекция Екатеринбурга завела административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ — нарушение Правил дорожного движения», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о драке на проезжей части, в которой участвовало шестеро мигрантов. Полиция проводила проверочные мероприятия по факту потасовки. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против участников конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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