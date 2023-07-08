Свердловский омбудсмен не выявил нарушений в центре, где издевались над детьми

09 июля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

СМИ сообщают об издевательствах над сиротами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не выявил случаев издевательства и жестокого обращения над детьми в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область). В самом центре также отрицают случаи избиений и оскорблений сирот. «Дети боятся что-либо сказать в присутствии директора и педагогов. Камер видеонаблюдения, на которые ссылался Мороков, в кабинетах и жилых комнатах нет, а установлены они только на улице и в общих коридорах», — проводит Readovka слова волонтера, заявившего об издевательствах над детьми. Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая поделилась с URA.RU информацией об избиениях детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних поселка Заводоуспенское (Свердловская область). Она заявила, что у нее имеются фотографии и записи, которые доказывают факт издевательства над сиротами. Активистка уже обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку. Корреспондент URA.RU направил запрос свердловскому омбудсмену Игорю Морокову. На момент публикации ответ не поступил.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не выявил случаев издевательства и жестокого обращения над детьми в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область). В самом центре также отрицают случаи избиений и оскорблений сирот. «Дети боятся что-либо сказать в присутствии директора и педагогов. Камер видеонаблюдения, на которые ссылался Мороков, в кабинетах и жилых комнатах нет, а установлены они только на улице и в общих коридорах», — проводит Readovka слова волонтера, заявившего об издевательствах над детьми. Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая поделилась с URA.RU информацией об избиениях детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних поселка Заводоуспенское (Свердловская область). Она заявила, что у нее имеются фотографии и записи, которые доказывают факт издевательства над сиротами. Активистка уже обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку. Корреспондент URA.RU направил запрос свердловскому омбудсмену Игорю Морокову. На момент публикации ответ не поступил.