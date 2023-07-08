08 июля 2023

Свердловский омбудсмен не выявил нарушений в центре, где издевались над детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, ребенок, кукла, пупсик, окно, детская безопасность
СМИ сообщают об издевательствах над сиротами Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не выявил случаев издевательства и жестокого обращения над детьми в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область). В самом центре также отрицают случаи избиений и оскорблений сирот.

«Дети боятся что-либо сказать в присутствии директора и педагогов. Камер видеонаблюдения, на которые ссылался Мороков, в кабинетах и жилых комнатах нет, а установлены они только на улице и в общих коридорах», — проводит Readovka слова волонтера, заявившего об издевательствах над детьми.

Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая поделилась с URA.RU информацией об избиениях детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних поселка Заводоуспенское (Свердловская область). Она заявила, что у нее имеются фотографии и записи, которые доказывают факт издевательства над сиротами. Активистка уже обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку.

Корреспондент URA.RU направил запрос свердловскому омбудсмену Игорю Морокову. На момент публикации ответ не поступил.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не выявил случаев издевательства и жестокого обращения над детьми в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область). В самом центре также отрицают случаи избиений и оскорблений сирот. «Дети боятся что-либо сказать в присутствии директора и педагогов. Камер видеонаблюдения, на которые ссылался Мороков, в кабинетах и жилых комнатах нет, а установлены они только на улице и в общих коридорах», — проводит Readovka слова волонтера, заявившего об издевательствах над детьми. Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая поделилась с URA.RU информацией об избиениях детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних поселка Заводоуспенское (Свердловская область). Она заявила, что у нее имеются фотографии и записи, которые доказывают факт издевательства над сиротами. Активистка уже обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку. Корреспондент URA.RU направил запрос свердловскому омбудсмену Игорю Морокову. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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