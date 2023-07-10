Московский бизнесмен банкротит фирму челябинских олигархов

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Баскетбол. Челябинск, вайнштейн евгений, вайнштейн сергей
К фирме Евгения и Сергея Вайнштейнов предъявил претензии предприниматель из Москвы Фото:

Частный предприниматель из Москвы готовит иск о банкротстве к главному семейному активу челябинских предпринимателей Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация». Официальное уведомление появилось на ресурсе СБИС.

«Согласно ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника при условии предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. Данным сообщением индивидуальный предприниматель Красовский С. Ю. уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Строймеханизация“ несостоятельным (банкротом)», — говорится в тексте сообщения.

Стороны возможного процесса воздержались от комментариев. Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов в Челябинской области. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. В областном центре она наиболее известна как исполнитель контрактов по уборке улично-дорожной сети.

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Частный предприниматель из Москвы готовит иск о банкротстве к главному семейному активу челябинских предпринимателей Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация». Официальное уведомление появилось на ресурсе СБИС. «Согласно ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника при условии предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. Данным сообщением индивидуальный предприниматель Красовский С. Ю. уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Строймеханизация“ несостоятельным (банкротом)», — говорится в тексте сообщения. Стороны возможного процесса воздержались от комментариев. Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов в Челябинской области. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. В областном центре она наиболее известна как исполнитель контрактов по уборке улично-дорожной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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