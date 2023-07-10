Московский бизнесмен банкротит фирму челябинских олигархов

10 июля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

К фирме Евгения и Сергея Вайнштейнов предъявил претензии предприниматель из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частный предприниматель из Москвы готовит иск о банкротстве к главному семейному активу челябинских предпринимателей Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация». Официальное уведомление появилось на ресурсе СБИС. «Согласно ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника при условии предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. Данным сообщением индивидуальный предприниматель Красовский С. Ю. уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Строймеханизация“ несостоятельным (банкротом)», — говорится в тексте сообщения. Стороны возможного процесса воздержались от комментариев. Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов в Челябинской области. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. В областном центре она наиболее известна как исполнитель контрактов по уборке улично-дорожной сети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частный предприниматель из Москвы готовит иск о банкротстве к главному семейному активу челябинских предпринимателей Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация». Официальное уведомление появилось на ресурсе СБИС. «Согласно ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника при условии предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. Данным сообщением индивидуальный предприниматель Красовский С. Ю. уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Строймеханизация“ несостоятельным (банкротом)», — говорится в тексте сообщения. Стороны возможного процесса воздержались от комментариев. Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов в Челябинской области. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. В областном центре она наиболее известна как исполнитель контрактов по уборке улично-дорожной сети.