Свердловчанам пообещали долгожданную прохладу В Свердловской области похолодает до 20 градусов 12 июля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 + Днем станет существенно прохладнее и дождливее Фото: Размик Закарян © URA.RU В ближайшие дни — 13 и 14 июля — на смену жаре придет прохладная погода с дождями. Столбик термометра опуститься до 20 градусов тепла. Об этом сообщает уральский гидрометцентр. «13 июля ожидается 20—25 градусов тепла, ночью — до 13—18 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью на севере дожди, местами сильные и очень сильные, на юге местами кратковременные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы», — заявляют синоптики. Днем 14 июля также будут идти сильные дожди. Воздух прогреется лишь до 15—20 градусов. Ранее Екатеринбург впервые за 187 лет отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице была зафиксирована температура 40 градусов тепла. Последним жарким днем станет 12 июля — в этот день температура поднимется до 36 градусов. В ближайшие дни — 13 и 14 июля — на смену жаре придет прохладная погода с дождями. Столбик термометра опуститься до 20 градусов тепла. Об этом сообщает уральский гидрометцентр. «13 июля ожидается 20—25 градусов тепла, ночью — до 13—18 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью на севере дожди, местами сильные и очень сильные, на юге местами кратковременные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы», — заявляют синоптики. Днем 14 июля также будут идти сильные дожди. Воздух прогреется лишь до 15—20 градусов. Ранее Екатеринбург впервые за 187 лет отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице была зафиксирована температура 40 градусов тепла. Последним жарким днем станет 12 июля — в этот день температура поднимется до 36 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям