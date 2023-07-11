11 июля 2023

Свердловчанам пообещали долгожданную прохладу

В Свердловской области похолодает до 20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий день. Екатеринбург, исторический сквер, тепло, лето, жара, фонтан, девушка на скамейке, лето в городе
Днем станет существенно прохладнее и дождливее Фото:

В ближайшие дни — 13 и 14 июля — на смену жаре придет прохладная погода с дождями. Столбик термометра опуститься до 20 градусов тепла. Об этом сообщает уральский гидрометцентр.

«13 июля ожидается 20—25 градусов тепла, ночью — до 13—18 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью на севере дожди, местами сильные и очень сильные, на юге местами кратковременные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы», — заявляют синоптики.

Днем 14 июля также будут идти сильные дожди. Воздух прогреется лишь до 15—20 градусов.

Ранее Екатеринбург впервые за 187 лет отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице была зафиксирована температура 40 градусов тепла. Последним жарким днем станет 12 июля — в этот день температура поднимется до 36 градусов.

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В ближайшие дни — 13 и 14 июля — на смену жаре придет прохладная погода с дождями. Столбик термометра опуститься до 20 градусов тепла. Об этом сообщает уральский гидрометцентр. «13 июля ожидается 20—25 градусов тепла, ночью — до 13—18 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью на севере дожди, местами сильные и очень сильные, на юге местами кратковременные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы», — заявляют синоптики. Днем 14 июля также будут идти сильные дожди. Воздух прогреется лишь до 15—20 градусов. Ранее Екатеринбург впервые за 187 лет отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице была зафиксирована температура 40 градусов тепла. Последним жарким днем станет 12 июля — в этот день температура поднимется до 36 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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