Свердловчанам пообещали долгожданную прохладу

В ближайшие дни — 13 и 14 июля — на смену жаре придет прохладная погода с дождями. Столбик термометра опуститься до 20 градусов тепла. Об этом сообщает уральский гидрометцентр.
«13 июля ожидается 20—25 градусов тепла, ночью — до 13—18 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью на севере дожди, местами сильные и очень сильные, на юге местами кратковременные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы», — заявляют синоптики.
Днем 14 июля также будут идти сильные дожди. Воздух прогреется лишь до 15—20 градусов.
Ранее Екатеринбург впервые за 187 лет отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице была зафиксирована температура 40 градусов тепла. Последним жарким днем станет 12 июля — в этот день температура поднимется до 36 градусов.
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