Пермский техникум потратит миллионы на покупку беспилотников

Пермский авиатехникум объявил конкурс на поставку комплекса-тренажера операторов БПЛА

12 июля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Оборудование предназначено для обучения управлению беспилотниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова объявил конкурс на поставку комплекса беспилотных летательных аппаратов. Начальная контракта составляет более 14 млн рублей. «Поставка образовательного комплекса устройств БПЛА вертолетного типа с оборудованием дополненной реальности для авиационного техникума. Начальная и максимальная цена контракта — 14,4 млн рублей», — указано в техзадании на электронном сервисе «Контур.Закупки». В документе уточняется, что в комплект оборудования входят десять беспилотных летательных аппаратов различного типа, а также 13 ноутбуков с предустановленной программой дополненной реальности. Комплекс предназначен для обучения операторов управления БПЛА. Итоги конкурса планируют подвести 27 июля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку беспилотного летательного аппарата объявил пермский институт железнодорожного транспорта. Цена контракта составляет шесть миллионов рублей.

Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова объявил конкурс на поставку комплекса беспилотных летательных аппаратов. Начальная контракта составляет более 14 млн рублей. «Поставка образовательного комплекса устройств БПЛА вертолетного типа с оборудованием дополненной реальности для авиационного техникума. Начальная и максимальная цена контракта — 14,4 млн рублей», — указано в техзадании на электронном сервисе «Контур.Закупки». В документе уточняется, что в комплект оборудования входят десять беспилотных летательных аппаратов различного типа, а также 13 ноутбуков с предустановленной программой дополненной реальности. Комплекс предназначен для обучения операторов управления БПЛА. Итоги конкурса планируют подвести 27 июля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку беспилотного летательного аппарата объявил пермский институт железнодорожного транспорта. Цена контракта составляет шесть миллионов рублей.