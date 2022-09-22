Пермский институт закупит беспилотник за 6 миллионов рублей

Беспилотник должен быть оборудован аэрофотокамерой и посадочным шасси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский институт железнодорожного транспорта объявил конкурс на поставку беспилотника со сканирующей системой и аэрофотокамерой. Начальная и максимальная цена контракта — более 6 миллионов рублей, сообщается в конкурсной документации. Она опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Описание объекта закупки — поставка комплекта беспилотного воздушного судна (БВС). Система воздушного сканирования на БBC предназначена для выполнения воздушной съемки и обработки материалов с получением „облака“ лазерных отражений, цифровых моделей местности и рельефа. Сферы применения — картографирование рельефа с составлением точных трехмерных цифровых моделей ландшафта, учет запасов и регистрация объемов выработки в горнодобывающей отрасли», — сообщается в техзадании к госзакупке.

Уточняется, что квадрокоптер должен иметь зарядную станцию, пульт управления, видеокамеру и посадочное шасси. Вес устройства — не более 2,7 килограммов. Также поставщик обязан провести для заказчика обучение основам управления беспилотником. Начальная и максимальная цена контракта — 6,3 миллиона рублей. Итоги конкурса должны подвести 3 октября.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские депутаты потратят на поездки на элитных иномарках более 53 миллионов рублей. Соответствующую заявку разместило на сайте госзакупок краевое заксобрание.