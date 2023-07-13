Врач рассказала, какие анализы нужно сдавать обязательно

Врач-терапевт Румянцева: раз в год человеку стоит сдавать анализ крови
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Клипарт. ЯНАО, кровь, пробирки, анализы, медицинские исследования
Врач-терапевт посоветовала сдавать кровь раз в год Фото:

Минимум раз в год человеку следует сдавать анализ крови, чтобы выявить проблемы на ранней стадии. Также человеку стоит проверять уровень холестерина. Об этом рассказала врач-терапевт Валерия Румянцева.

«Общий анализ крови тоже не самый последний показатель. Правильнее будет сказать, один из основных. Благодаря ему можно выявить множество серьезных заболеваний», — отметила Валерия Румянцева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также отметила, что человеку стоит не забывать про проверку уровня холестерина. Дело в том, что из-за холестерина забиваются сосуды, начинает страдать вся сердеечно-cосудистая система, отметила врач-терапевт.

Ранее нутрициолог Ольга Полякова подчеркнула, что человеку стоит проходить комплексное обследование раз в год. Это поможет выявить опасные заболевания на ранней стадии.

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Минимум раз в год человеку следует сдавать анализ крови, чтобы выявить проблемы на ранней стадии. Также человеку стоит проверять уровень холестерина. Об этом рассказала врач-терапевт Валерия Румянцева. «Общий анализ крови тоже не самый последний показатель. Правильнее будет сказать, один из основных. Благодаря ему можно выявить множество серьезных заболеваний», — отметила Валерия Румянцева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также отметила, что человеку стоит не забывать про проверку уровня холестерина. Дело в том, что из-за холестерина забиваются сосуды, начинает страдать вся сердеечно-cосудистая система, отметила врач-терапевт. Ранее нутрициолог Ольга Полякова подчеркнула, что человеку стоит проходить комплексное обследование раз в год. Это поможет выявить опасные заболевания на ранней стадии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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