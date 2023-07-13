Огонь из Шайдурихи подбирается к новому свердловскому поселку — введен режим ЧС

На территории Кедровской поселковой администрации, к которой относится поселок Ольховка, находящийся в 30 км от сгоревшей Шайдурихи (Свердловская области), введен режим ЧС. Информация появилась на сайте администрации городского округа «Верхняя Пышма».
«Комиссия приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации на территории Кедровской поселковой администрации в связи с лесными пожарами. Все службы приведены в повышенную готовность. В случае угрозы поселку Ольховке будет объявлена эвакуация жителей», — говорится в сообщении.
Как сообщают представители Березовского лесничества, пожар находится в 4 км от поселка. На месте работают лесники, Авиалесохрана, арендаторы лесных участков и добровольная пожарная дружина поселка. «Кроме того, к месту пожара прибыли десантники МЧС. Ведется проливка минеральных полос для предотвращения распространения пожара», — заявили представители ГО «Верхняя Пышма».
Ранее жители ближайшего к сгоревшему селу Шайдуриха свердловского поселка Ольховка заявили, что опасаются крупного пожара. По расчетам местных жителей, огонь может прийти из пострадавшего ранее населенного пункта. О его возгорании стали писать вечером 12 июля, людей эвакуировали. В результате сгорело 41 строение, погибла пожилая женщина и два человека пострадало. Сегодня, 13 июля, на месте работал губернатор Евгений Куйвашев, где жители села озвучили главную претензию из-за пожара.
На территории Кедровской поселковой администрации, к которой относится поселок Ольховка, находящийся в 30 км от сгоревшей Шайдурихи (Свердловская области), введен режим ЧС. Информация появилась на сайте администрации городского округа «Верхняя Пышма». «Комиссия приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации на территории Кедровской поселковой администрации в связи с лесными пожарами. Все службы приведены в повышенную готовность. В случае угрозы поселку Ольховке будет объявлена эвакуация жителей», — говорится в сообщении. Как сообщают представители Березовского лесничества, пожар находится в 4 км от поселка. На месте работают лесники, Авиалесохрана, арендаторы лесных участков и добровольная пожарная дружина поселка. «Кроме того, к месту пожара прибыли десантники МЧС. Ведется проливка минеральных полос для предотвращения распространения пожара», — заявили представители ГО «Верхняя Пышма». Ранее жители ближайшего к сгоревшему селу Шайдуриха свердловского поселка Ольховка заявили, что опасаются крупного пожара. По расчетам местных жителей, огонь может прийти из пострадавшего ранее населенного пункта. О его возгорании стали писать вечером 12 июля, людей эвакуировали. В результате сгорело 41 строение, погибла пожилая женщина и два человека пострадало. Сегодня, 13 июля, на месте работал губернатор Евгений Куйвашев, где жители села озвучили главную претензию из-за пожара.