Жители ближайшего к Шайдурихе свердловского поселка опасаются крупного пожара

Местные жители переживают, что пожар может подобраться и к их поселку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Жители поселка Ольховка, который находится в городском округе Верхняя Пышма (Свердловская область), опасаются, что из-за смены направления ветра пожар может начаться и у них. Населенный пункт находится в 30 км от загоревшегося вчера села Шайдуриха. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Ветер дует с запада, может получиться так, что огонь придет к нам. В поселке пока никто об этом не беспокоится, но по слухам, где-то в лесу работают представители «Авиалесоохраны», — заявили местные жители корреспонденту. Также они подчеркивают, что единственным средством тушения в поселке является мотопомпа, но она вчера сгорела при тушении пожара в селе Шайдуриха.

Корреспондент URA.RU направил запрос в «Авиалесоохрану» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступало.

О пожаре в селе Шайдуриха стало известно вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы, затем огонь перекинулся на строения. В итоге огонь захватил 41 здание. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Одна пожилая женщина погибла, двое обратились к врачам с ожогами. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.