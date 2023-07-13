Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по объему выданных автокредитов

14 июля 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

Россияне в первом полугодии 2023 года подали в 1,5 раза больше заявок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинская область попала в число регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов за первое полугодие 2023 года. Такие результаты показало исследование «Открытие Авто». «Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Челябинская область. В целом россияне в первом полугодии 2023 года подали в 1,5 раза больше заявок на оформление автокредитов, чем в аналогичный период прошлого года», — говорится в исследовании «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»). Материал есть в распоряжении ТАСС. В целом по стране спрос на новые автомобили за указанный период увеличился на 19%, а на авто с пробегом — на 58%. Средняя цена приобретенного автомобиля составила 1,6 млн рублей на подержанную и 2,1 млн рублей на новую машину. Автокредиты в большинстве случаев оформлялись с первоначальным взносом 20-30% и сроком на 7 лет. По мнению руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается, однако это происходит медленнее, чем хотелось бы. Вторичный рынок растет динамично, но и средний возраст автомобилей на нем увеличивается. Ранее Челябинская область вошла в число лидеров рейтинга по качеству дорог в России в 2022 году, заняв там четвертое место. В области 83,1% дорог регионального и местного значения соответствуют нормативным требованиям, отмечается в исследовании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область попала в число регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов за первое полугодие 2023 года. Такие результаты показало исследование «Открытие Авто». «Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Челябинская область. В целом россияне в первом полугодии 2023 года подали в 1,5 раза больше заявок на оформление автокредитов, чем в аналогичный период прошлого года», — говорится в исследовании «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»). Материал есть в распоряжении ТАСС. В целом по стране спрос на новые автомобили за указанный период увеличился на 19%, а на авто с пробегом — на 58%. Средняя цена приобретенного автомобиля составила 1,6 млн рублей на подержанную и 2,1 млн рублей на новую машину. Автокредиты в большинстве случаев оформлялись с первоначальным взносом 20-30% и сроком на 7 лет. По мнению руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается, однако это происходит медленнее, чем хотелось бы. Вторичный рынок растет динамично, но и средний возраст автомобилей на нем увеличивается. Ранее Челябинская область вошла в число лидеров рейтинга по качеству дорог в России в 2022 году, заняв там четвертое место. В области 83,1% дорог регионального и местного значения соответствуют нормативным требованиям, отмечается в исследовании.