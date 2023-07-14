Сильные дожди идут на Пермский край и Свердловскую область

14 июля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Жителям регионов пора доставать зонты Фото: Московец Илья © URA.RU В Пермском крае пройдут долгожданные сильные дожди, обещают синоптики. По данным ГИС центра ПГНИУ, осадки ожидаются 14 и 15 июля во многих районах региона, а также в Свердловской области. «Сегодня и завтра во многих районах Пермского края и Свердловской области впервые за последние 3,5 месяца ожидаются сильные дожди. Наибольшее количество осадков прогнозируется на севере Свердловской области (более 50 мм), а в Пермском крае — на востоке, в частности в Горнозаводском районе (до 50 мм)», — сообщается на сайте ГИС центра. В Перми может выпасть 10-15 мм, а это первые существенные осадки за полтора месяца. Меньше всего дождей пройдет на юго-западе Прикамья, где засуха этим летом наиболее сильная. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за засухи муниципалитеты Пермского края вводят режим ЧС, так как гибнут посевы. Приток воды в Камское водохранилище в этом году в три раза меньше нормы. В Осе и окрестных деревнях и селах власти отключают водоснабжение на ночь, так как напор воды слишком слаб.

В Пермском крае пройдут долгожданные сильные дожди, обещают синоптики. По данным ГИС центра ПГНИУ, осадки ожидаются 14 и 15 июля во многих районах региона, а также в Свердловской области. «Сегодня и завтра во многих районах Пермского края и Свердловской области впервые за последние 3,5 месяца ожидаются сильные дожди. Наибольшее количество осадков прогнозируется на севере Свердловской области (более 50 мм), а в Пермском крае — на востоке, в частности в Горнозаводском районе (до 50 мм)», — сообщается на сайте ГИС центра. В Перми может выпасть 10-15 мм, а это первые существенные осадки за полтора месяца. Меньше всего дождей пройдет на юго-западе Прикамья, где засуха этим летом наиболее сильная. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за засухи муниципалитеты Пермского края вводят режим ЧС, так как гибнут посевы. Приток воды в Камское водохранилище в этом году в три раза меньше нормы. В Осе и окрестных деревнях и селах власти отключают водоснабжение на ночь, так как напор воды слишком слаб.