14 июля 2023

Бастрыкину доложат детали расследования дела о смерти ребенка в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин (на фото) потребовал доклад от свердловского СУ СК Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти полуторогодовалого ребенка, которому не могли поставить диагноз в нескольких больницах Свердловской области. Об этом сообщили в СК России.

«По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах смерти ребенка», — рассказали в telegram-канале СУ СК Свердловской области.

По сообщению ведомства, в июле текущего года в нескольких медицинских учреждениях Свердловской области не смогли определить диагноз у полуторогодовалого ребенка. Врачи подозревали целый список болезней, но не смогли помочь и ребенок скончался.

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти полуторогодовалого ребенка, которому не могли поставить диагноз в нескольких больницах Свердловской области. Об этом сообщили в СК России. «По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах смерти ребенка», — рассказали в telegram-канале СУ СК Свердловской области. По сообщению ведомства, в июле текущего года в нескольких медицинских учреждениях Свердловской области не смогли определить диагноз у полуторогодовалого ребенка. Врачи подозревали целый список болезней, но не смогли помочь и ребенок скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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