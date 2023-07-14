Бастрыкину доложат детали расследования дела о смерти ребенка в Свердловской области

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти полуторогодовалого ребенка, которому не могли поставить диагноз в нескольких больницах Свердловской области. Об этом сообщили в СК России.
«По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах смерти ребенка», — рассказали в telegram-канале СУ СК Свердловской области.
По сообщению ведомства, в июле текущего года в нескольких медицинских учреждениях Свердловской области не смогли определить диагноз у полуторогодовалого ребенка. Врачи подозревали целый список болезней, но не смогли помочь и ребенок скончался.
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