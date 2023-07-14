Мать с ребенком пропали 11 июля 2023 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми четвертый день не могут найти 32-летнюю мать и ее двухлетнего сына. Они пропали 11 июля 2023 года, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

«Усольцева Анастасия Валерьевна, 1991 года рождения. Ушла из дома 11 июля 2023 года с ребенком — Усольцевым Романом Игоревичем, 2021 года рождения. Адрес: Мотовилихинский район Перми», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент местонахождение матери и ребенка неизвестно. Также не установлены их приметы и одежда. Волонтеры просят тех, кто что-либо знает о пропавших, звонить по телефонам: +7 (922) 345-67-02 или 112.