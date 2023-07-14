14 июля 2023

В Перми четвертые сутки ищут мать с двухлетним ребенком. Фото

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День детей. Курган, ребенок, мама, мать, материнство, маткапитал, родитель
Мать с ребенком пропали 11 июля 2023 года (архивное фото) Фото:

В Перми четвертый день не могут найти 32-летнюю мать и ее двухлетнего сына. Они пропали 11 июля 2023 года, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

«Усольцева Анастасия Валерьевна, 1991 года рождения. Ушла из дома 11 июля 2023 года с ребенком — Усольцевым Романом Игоревичем, 2021 года рождения. Адрес: Мотовилихинский район Перми», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент местонахождение матери и ребенка неизвестно. Также не установлены их приметы и одежда. Волонтеры просят тех, кто что-либо знает о пропавших, звонить по телефонам: +7 (922) 345-67-02 или 112.

Мать с ребенком пропали 11 июля 2023 года
Мать с ребенком пропали 11 июля 2023 года

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В Перми четвертый день не могут найти 32-летнюю мать и ее двухлетнего сына. Они пропали 11 июля 2023 года, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск». «Усольцева Анастасия Валерьевна, 1991 года рождения. Ушла из дома 11 июля 2023 года с ребенком — Усольцевым Романом Игоревичем, 2021 года рождения. Адрес: Мотовилихинский район Перми», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». На данный момент местонахождение матери и ребенка неизвестно. Также не установлены их приметы и одежда. Волонтеры просят тех, кто что-либо знает о пропавших, звонить по телефонам: +7 (922) 345-67-02 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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