17 июля 2023

Глава СК взялся за дело женщины, которая умерла в свердловской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин требует предоставить доклад по делу о гибели женщины в больнице Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти женщины в медучреждении Свердловской области, которой, по мнению родственников, неверно поставили диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о принятом по уголовному делу решении по делу женщины, которая умерла в больнице. По мнению родственников, она скончалась из-за неправильно поставленного диагноза», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале.

Следователи, как пишет пресс-служба ведомства, расследовали уголовное дело. Они не установили прямой причинно-следственной связи между проводимым лечением и гибелью женщины.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти женщины в медучреждении Свердловской области, которой, по мнению родственников, неверно поставили диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о принятом по уголовному делу решении по делу женщины, которая умерла в больнице. По мнению родственников, она скончалась из-за неправильно поставленного диагноза», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Следователи, как пишет пресс-служба ведомства, расследовали уголовное дело. Они не установили прямой причинно-следственной связи между проводимым лечением и гибелью женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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