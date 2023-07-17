Глава СК взялся за дело женщины, которая умерла в свердловской больнице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти женщины в медучреждении Свердловской области, которой, по мнению родственников, неверно поставили диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о принятом по уголовному делу решении по делу женщины, которая умерла в больнице. По мнению родственников, она скончалась из-за неправильно поставленного диагноза», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале.
Следователи, как пишет пресс-служба ведомства, расследовали уголовное дело. Они не установили прямой причинно-следственной связи между проводимым лечением и гибелью женщины.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.